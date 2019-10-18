445 ألف سائح يزورون مادبا منذ بداية العام

مادبا – قال مدير السياحة في مادبا وائل الجعنيني ان عدد السياح الذين زاروا المحافظة خلال اول تسعة اشهر من العام الحالي بلغ 445037 سائح بازدياد يبلغ 46 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي واضاف الجعنيني ان عدد الفنادق في مادبا يبلغ 17 فندق يوجد بها 539 غرفة فندقية و 1015 سرير.

وقال ان المكاتب السياحية تعتبر مادبا ممرا وليس مقرا للسائح مما يؤثر على اصحاب المحال والمنشأت السياحية اضافة لعدم وجود نشاطات ليلية لاطالة اقامة السائح مثل اقامة الفعاليات الشعبية، علاوة على عدم توفر شبكة نقل لايصال السائح الفردي للمواقع السياحية التي ينوي زيارتهاواشار الى انه سيتم زيارة 25 مدرسة في مادبا لتقديم عرض عن السياحة واهميتها وكيفية التعامل مع السائح داعيا لمعالجة ظاهرة التسول في مادبا التي تسيء للسائح . ( بترا )