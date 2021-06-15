447 ألف جرعة لقاحات تصل إلى الأردن يومي الجمعة والأحد

عمان-الغد- أكد أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة والأمراض السارية، مسؤول ملف كورونا، الدكتور عادل البلبيسي، أن 447 ألف جرعة من لقاحات كورونا ستصل الأردن يومي الجمعة والأحد.

وبين في حديث لموقع “هلا أخبار” الثلاثاء، أن 335 ألف جرعة من لقاح “سينوفارم” الصيني ستصل الأردن يوم الجمعة المقبل، كما ستصل 112 ألف جرعة من لقاح “فايزر” يوم الأحد الذي يليه، مبينا أن الدفعتين ستصلان من خلال الشركات المتعاقدة مع وزارة الصحة.

وكان البلبيسي نوه في تصريح سابق بأن مجموع اللقاحات التي سيتسلمها الأردن خلال شهر حزيران الحالي ستبلغ نحو 1.6 مليون جرعة، كما سيتسلم ذات العدد خلال تموز.