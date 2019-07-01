449 دينارا سعر تذكرة “الملكية” إلى أميركا



عمان– أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية أمس عن طرح أسعار مخفضة على تذاكر السفر إلى جميع الوجهات العاملة على شبكة خطوطها الجوية والتي تستمر حتى الخامس عشر من شهر تموز الحالي.

ويتضمن العرض الجديد أسعارا مخفضة بشكل لافت يشجع المسافر على الحجز وشراء التذاكر بالدرجة السياحية خلال فترة البيع المذكورة لاستخدامها على مدى فترة زمنية طويلة تزيد على ستة أشهر، ما بين العاشر من شهر أيلول (سبتمبر) 2019 وحتى العشرين من شهر آذار (مارس) 2020 باستثناء فترة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة، مع إمكانية الإقامة في بلد المقصد لمدة 45 يوماً.

وقد تراجعت أسعار التذاكر الإبتدائية والتي تشمل الضرائب لرحلتي الذهاب والإياب للمسافرين المغادرين من عمان لتصل إلى 449 ديناراً إلى نيويورك، شيكاغو، ديترويت ومونتريال و339 ديناراً إلى بانكوك وكوالالمبور وهونغ كونغ و309 دنانير إلى جميع الوجهات الأوروبية: اسطنبول، برلين، فرانكفورت، ميونخ، روما، فينا، كوبنهاجن، أمستردام، برشلونة، مدريد، جنيف، زيورخ، لندن، باريس وموسكو.

كما إنخفضت الأسعار لتصل إلى 179 ديناراً إلى أبو ظبي، دبي، الكويت، الرياض، جدة، الدمام، المدينة المنورة، بغداد، البصرة، إربيل، السليمانية والنجف، و159 ديناراً إلى بيروت، القاهرة، أثينا، لارنكا وتل أبيب، فيما بلغ سعر التذكرة من وإلى العقبة 39 ديناراً فقط.

يشار إلى أن هناك أسعاراً مخفضة أخرى متاحة أمام المسافرين القادمين من الخارج إلى عمان أثناء فترة هذا العرض التشجيعي، وهي متوفرة على مختلف قنوات البيع الخاصة بالشركة.