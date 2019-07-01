449 دينارا تذكرة الملكية لأميركا وأسعار مخفضة حتى منتصف الشهر الحالي

عمان- أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية (اليوم) عن طرح أسعار مخفضة على تذاكر السفر إلى جميع الوجهات العاملة على شبكة خطوطها الجوية والتي تستمر حتى الخامس عشر من شهر تموز الجاري .

ويتضمن العرض الجديد أسعاراً مخفضة بشكل لافت يشجع المسافر على الحجز وشراء التذاكر بالدرجة السياحية خلال فترة البيع المذكورة لإستخدامها على مدى فترة زمنية طويلة تزيد عن ستة أشهر، ما بين العاشر من شهر أيلول 2019 وحتى العشرين من شهر آذار 2020 بإستثناء فترة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة، مع إمكانية الإقامة في بلد المقصد لمدة 45 يوماً .

وقد تراجعت أسعار التذاكر الإبتدائية والتي تشمل الضرائب لرحلتي الذهاب والإياب للمسافرين المغادرين من عمان لتصل إلى 449 ديناراً إلى نيويورك، شيكاغو، ديترويت ومونتريال و339 ديناراً إلى بانكوك وكوالالمبور وهونغ كونغ و309 دنانير إلى جميع الوجهات الأوروبية: اسطنبول، برلين، فرانكفورت، ميونخ، روما، فينا، كوبنهاجن، أمستردام، برشلونة، مدريد، جنيف، زيورخ، لندن، باريس وموسكو .

كما إنخفضت الأسعار لتصل إلى 179 ديناراً إلى أبو ظبي، دبي، الكويت، الرياض، جدة، الدمام، المدينة المنورة، بغداد، البصرة، إربيل، السليمانية والنجف، و159 ديناراً إلى بيروت، القاهرة، أثينا، لارنكا وتل أبيب، فيما بلغ سعر التذكرة من وإلى العقبة 39 ديناراً فقط .

يشار إلى أن هناك أسعاراً مخفضة أخرى متاحة أمام المسافرين القادمين من الخارج إلى عمان أثناء فترة هذا العرض التشجيعي، وهي متوفرة على مختلف قنوات البيع الخاصة بالشركة .

ويستطيع المسافرون الذين يحجزون مقاعدهم خلال مدة التخفيضات دفع أسعار رمزية بدل حقائب السفر والتي يجب أن لا يتجاوز وزن الحقيبة منها 23 كغم، كما ستضاف أميال السفر لهذه التذاكر إلى حسابات المسافرين المشتركين في برنامج المسافر الدائم مع الملكية الأردنية

“رويال كلوب ” .

ودعت الملكية الأردنية المسافرين الراغبين بالإستفادة من هذه التخفيضات إلى سرعة الحجز وشراء التذاكر عبر مختلف قنوات البيع التابعة للملكية الأردنية سواء من خلال الموقع الإلكتروني للشركة www.rj.com أو تطبيقها على الهواتف الذكية أو مكاتب مبيعاتها أو وكلاء السياحة والسفر المعتمدين لـــدى الملكية الأردنية، وكذلك عبر هاتــف مركز الإتصال رقــــم 5100000 6 00962 .