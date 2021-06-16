45 متسابقا يعلنون مشاركتهم في سباق السرعة الأول

عمان – الغد- ينطلق عند الساعة 9.30 يوم الجمعة ، سباق السرعة الأول على حلبة نادي السيارات الملكي “بيت سباقات السرعة” ، بمشاركة 45 متسابقا من الأردن وفلسطين، حيث يعد مسار النادي من أفضل المسارات وأصعبها بالنسبة المتسابقين، ويقام السباق من دون جمهور، ويخضع السباق للبروتوكول الصحي الصارم المتبع ضمن إجراءات السلامة العامة بسبب جائحة كورونا.

ويقام السباق بدعم من شركة زين الأردن، وسيتم بث السباق مباشرة من خلال منصات قناة المملكة الرقمية “يوتيوب وفيسبوك.

ووفقا للتعليمات التكميلية للسباق تم تحديد الوقت من الساعة 3 عصرا إلى الساعة 5 من مساء الخميس، موعدا للتدقيق الإداري والفحص الفني في ساحة التدريب بنادي السيارات الملكي، وسيتدرب المتسابقون من الساعة 3 إلى 5 مساء على المسار سيرا على الأقدام في حلبة السباق، ومن ثم الإعلان عن التصنيف النهائي وقائمة المشاركين المسموح لهم المشاركة في السباق.

ويتكون من 3 جولات يشارك فيها جميع المتسابقين المسجلين في السباق، ويدير السباق زيد وليد أبو زيد وتشرف على سباق السرعة، لجنة الحكام المكونة من يعقوب تابللو (رئيسا)، وعضوية ناديا شنودة وعمر زعرور.

المشاركون في السباق:



غيث الوريكات (ايفو 7 بروتو تايب)، يزن قطان (ايفو 8 بروتو تايب)، شاكر جويحان (أيفو بروتوتايب)، مصطفى العطاري (ايفو8)، أمير ناصيف (ايفو 6)، إيهاب الشرفا (ايفو6)، سالم طعيمة (بي ام دبليوايه 30)، عامر موسى (تويوتا ستارليت)، أمجد الحوراني (سيات ليون)، أحمد جانخوت ( في دبليو جولف )، مصطفى جمعة (ستروين دي اس 3)، زيد غيث (ايفو 8)، أمجد العناسوة (ايفو8)، محمد تيسير (إيفو بروتوتايب)، محمد صبيحات (ايفو6)، عاصم عارف (دايهاتسو سيرون)، طه أبو عادي (تويوتا ستارليت)، طارق صرصور(فلسطين)، (بي ام دبليو ايه 30)، بلال قبلاوي (تويوتا جي تي)، عماد جمعة (رينو 5 جي تي تيربو)، محمد العزة (ستروين ساكسو)، أحمد شيكاخوا (سوبارو امبريزا اس تي أي)، محمد العسود (بي ام دبليو 320)، جورج سعادة (فلسطين)، (بيجو 106)، علي زوانة (ميتسوبيشي اكليبس)، محمد صوالحة (فولفو 360 جي ل تي)، يزن جمعة (رينو كليو آر سي)، علاء الدين بلال ( تويوتا ستارليت)، أحمد كبابجي (فلسطن)، (غولف في دبليو) ، أحمد الحيح (فلسطين)، (غولف في دبليو)، عزت الجيلاني (ستروين فيزا)، رياض جمعة (رينو 5 جي تي تيربو)، أسامة أبو الرب (فلسطين)، (بي ام دبليوايه 30)، مازن الجيلاني (ستروين ساكسو)، أنس القريني (بي أم دبليو ايه 36)، حسام الحشايكة (فولفو 360 جي ل تي)، محمد جمعة (دايهاتسو غلاديتير)، محمد شاهين (سوبارو امبريزا) محمد شيكاخوا (غولف في دبليو)، محمد الشرفا (فلسطين) ، بي أم دبليو ايه 30)، نورس صالح (بيجو 206)، عماد جبري (مرسيدس جي ال)، أيمن الساعي (بي ام دبليو ايه 21)، سيف الدين الفرماوي (ميني 90 اس ال )، عاصم الضروس ( مرسيدس دبليو 110).