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45 مستوطنا يقتحمون الأقصى

منذ ساعة واحدة

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رام الله- اقتحم 45 مستوطنا يهوديا متطرفا اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك – الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.
وقال مدير عام دائرة الاوقاف الاسلامية العامة وشؤون المسجد الاقصى بالقدس الشيخ عزام الخطيب، لمراسل (بترا) في رام الله ان الاقتحامات نفذت من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الاسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح. وأوضح الشيخ الخطيب ان المستوطنين المقتحمين نفذوا جولات استفزازية في باحات الاقصى قبل أن يغادروه من جهة باب السلسلة ووسط حالة من الغضب والغليان سادت في جميع أرجاء الحرم الشريف.-(بترا)

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