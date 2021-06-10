450 ألفا مستحقات لاعبي ومحترفي ومدربي الرمثا.. الإقرار بخطأ احتساب ركلتي جزاء بالدوري

خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

450 ألف دينار مستحقات لاعبي ومدربي الرمثا

كشف رئيس اللجنة المؤقتة لنادي الرمثا عوني الزعبي، أن مستحقات اللاعبين والمدربين الحاليين والسابقين، بمن فيهم المحترفون الأجانب المشتكون وغير المشتكين، تصل تقريبا إلى 450 ألف دينار.

وأشار الزعبي إلى أن الـ450 ألف دينار تتضمن كامل مستحقات اللاعبين والمدربين، بمن فيهم الأجانب الذين اشتكوا على النادي سابقا، وحصلوا على أحكام لصالحهم من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”. وبين رئيس اللجنة المؤقتة، في تصريح لـ”الغد”، أن هذا الرقم هو جزء من مديونية النادي الكلية التي تصل إلى مليوني دينار.

وأبدى الزعبي تفاؤله بإمكانية حدوث انفراج مالي في النادي خلال الفترة المقبلة، لسداد أغلب الديون، مشيرا إلى أن اللجنة المؤقتة تبذل جهدا كبيرا في هذا الاتجاه.

وتنتهي فترة اللجنة المؤقتة لنادي الرمثا يوم 28 الحالي؛ أي بعد حوالي أسبوعين، دون أن يوضح الزعبي فيما إذا كان لديه علم بالتمديد للجنة، أو تعيين لجنة جديدة.

يشار إلى أن البعض فسر ارتفاع مديونية النادي التي تصل إلى مليوني دينار، لديون لرئيس النادي السابق رائد النادر.

خطأ في احتساب ركلتي جزاء للسلط ومعان

كشفت دائرة الحكام، عن خطأ احتساب الحكمين أحمد يعقوب ومحمد عرفة، لركلتي جزاء لفريقي السلط ومعان، أمام فريقي الوحدات وشباب الأردن، في إطار منافسات دوري المحترفين لكرة القدم.

واعترفت دائرة الحكام، خلال تحليل أداء الحكام في الأسبوعين الخامس والسادس من الدوري، في الاجتماع الذي عقد أول من أمس عبر “زووم”، أن أحمد يعقوب أخطأ في احتساب ركلة جزاء لفريق السلط في الوقت بدل الضائع، ليحرز منها السلط هدف التعادل في مرمى الوحدات في المباراة التي انتهت بنتيجة 1-1.

كما كشف التحليل أيضا عن خطأ قرار الحكم محمد عرفة، باحتساب ركلة جزاء لفريق معان أمام فريق شباب الأردن، في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1، علما أن معان أهدر ركلة الجزاء المحتسبة.

المدرب حمزة البدارنة – (من المصدر)

وحضر حصة التحليل، مدير دائرة الحكام الدنماركي لارسن، والمدير الفني عوني حسونة والمدير الإداري ناصر درويش، إلى جانب الحكام الذين تابعوا العديد من الحالات خلال مباريات الأسبوعين الخامس والسادس.

وبين التحليل أن أداء الحكام المساعدين كان جيدا، فيما كانت الأخطاء لحكام الساحة.

شباب العقبة يتفاجأ بطلب فسخ عقد “الأميركي”

فاجأ وكيل أعمال المحترف الأميركي في صفوف فريق شباب العقبة لكرة القدم إيريك، إدارة النادي باستمزاج رأيها في فسخ عقد اللاعب الذي التحق بصفوف الفريق مطلع الموسم الكروي الحالي.

وتلقى رئيس النادي رجب درويش، اتصالا من وكيل أعمال اللاعب، يطلب فيه فسخ عقد المحترف، ليدور نقاش بين الطرفين، انتهى بالاتفاق على استمرار المحترف.

وأكد درويش، في تصريح لـ”الغد”، تفاجؤه بطلب فسخ عقد المحترف الأميركي الذي يحظى باحترام وتقدير الجميع، مشيرا إلى أن الحوار انتهى باستمرار اللاعب، متمنيا أن لا تعود نغمة طلب فسخ العقد مجددا.

أندية تستعد لاستلام 42 ألفا من الاتحاد

تستعد أندية المحترفين لتسلم 42 ألف دينار من أندية المحترفين، خلال الأيام القليلة المقبلة، بناء على مخرجات الاجتماع الذي عقد أول من أمس بين نائب رئيس اتحاد الكرة مروان جمعة، ورؤساء أندية المحترفين أو من يمثلهم.

الاجتماع الذي عقد في مدينة الحسين للشباب، بحضور أمين عام اتحاد الكرة، شهد نقاشا موسعا استمر لحوالي ساعتين، تركز فيه النقاش على التفاصيل المالية، والأزمة التي تمر بها الأندية.

وتوصلت الأندية إلى اتفاق مع الاتحاد، يقضي بصرف حوالي 42 ألف دينار لكل ناد، خلال الأيام القليلة المقبلة، بانتظار تجسيد الاتفاق على أرض الواقع.

الاجتماع شهد مطالبة الأندية، بتأجيل دفع مستحقات اللاعبين والمدربين المشتكين، إلى ما بعد انتهاء الدوري، حيث كشفت الأندية عن حصولها على موافقة مبدئية بهذا الشأن، دون حسم القرار النهائي.

الأندية أيضا طالبت اتحاد الكرة، بمحاولة عقد اجتماع مع الراعي الرسمي السابق للكرة الأردنية شركة المناصير، ومحاولة التوصل معه لاتفاق بشأن المستحقات التي تصل تقريبا إلى 100 ألف دينار لكل ناد.

ولم تمانع الأندية في تقليص المبلغ، في حال تم الاتفاق بين المناصير والاتحاد على سداد بدل الرعاية، علما أن اتحاد الكرة سبق وأن اشتكى رسميا على شركة المناصير بسبب عدم دفع المبلغ.

كما شهد الاجتماع، نقاشا في موضوع الجماهير التي من المنتظر السماح بدخولها بنسبة معينة للمدرجات خلال المرحلة المقبلة.

اتحاد الكرة، كان يعتزم، خلال الاجتماع، تقديم شرح مفصل للأندية عبر مختصين بالتسويق، ولكن ضيق الوقت دفع الأندية لتأجيل الاستماع لهذا الشرح المتعلق بتفاصيل مهمة عن تسويق الأندية.

مدرب عمان للكرة النسوية يتابع المنتخب التونسي

تابع المدير الفني لفريق عمان لكرة القدم للسيدات خالد نمر، مباراة المنتخب الوطني للسيدات أمام نظيره التونسي التي جرت أمس على ستاد الملك عبدالله الثاني، وذلك لمتابعة المحترفتين التونسيتين غادة العيادي وسامية العوني اللتين انضمتا لصفوف فريق عمان للسيدات في الموسم الكروي الحالي.

ويسعى نمر للاطلاع على أداء المحترفتين مع منتخبهما، خاصة وأنهما لم تشاركا بشكل كامل مع عمان في المباريات الأخيرة لعدم الجاهزية.

محترف الصريح يختفي عن الأنظار

أبلغ نادي الصريح، اتحاد كرة القدم، بعدم التحاق المحترف العاجي في صفوف فريق كرة القدم ريان، بتدريبات الفريق منذ انطلاقها، رغم تواجد المحترف في الأردن. وكشف الصريح عن مخاطبة الاتحاد لوضعه بالصورة، كاشفا عن دهشته للأسباب التي دفعت ريان، للاحتجاب وعدم الحديث مع النادي لإبداء أسباب ابتعاده.

المدرب وليد ذيابات – (من المصدر)

الصريح كشف عن خشيته، من أن يكون ريان قد رفع شكوى ضد الصريح في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بسبب عدم حصوله على كامل المستحقات.

وكان الصريح قام بتخفيض عقود اللاعبين بنسبة 50 %، بمن فيهم المحترف العاجي، ما دفع الأخير وعددا آخر من اللاعبين للابتعاد عن التدريبات، احتجاجا على هذا الإجراء الذي اعتبره الصريح قانونيا.

“الكرة” يخاطب “المحترفين” بشأن بطولات الفئات

خاطب اتحاد كرة القدم، أول من أمس، أندية المحترفين، للطلب منها تزويده ببطولات الفئات العمرية التي يرغبون بالمشاركة فيها.

وأبلغ الاتحاد الأندية أن كل ناد ملزم بالمشاركة في 3 بطولات على أقل تقدير، مشيرا إلى أنه ينتظر ردود الأندية حتى بعد غد.

ذيابات مديرا فنيا لتطوير ناشئي الرمثا

عين نادي الرمثا، المدرب وليد ذيابات، مديرا فنيا لتطوير قطاع الناشئين في النادي.

ونشط الرمثا في الفترة الأخيرة، في تعيين مدربين لفرق الفئات العمرية، أملا في أن تشكل هذه الفرق رافدا للفريق الأول.

جمهور الحسين يهنئ البدارنة بنجاح العملية

هنأ جمهور الحسين إربد، نجم فريقه السابق حمزة البدارنة، بمناسبة نجاح العملية التي خضع لها في الأيام الماضية.

وتمنى الجمهور السلام للاعب السابق الذي تم تعيينه مدربا في فرق الفئات العمرية في النادي يوم السبت الماضي.

يشار إلى أن جمهور الحسين إربد، يعد من الجماهير الوفية للاعبيها، والتي تساندهم في جميع الأحوال والظروف، رغم القسوة عليهم في بعض الأحيان، للشد من أزرهم وحثهم على جهد أكبر لخدمة الفريق.

المدرب ناصر حسان في عمان

عاد المدرب الأردني ناصر حسان إلى عمان، قادما من العاصمة القطرية الدوحة، في اجازة تستمر لأسابيع عدة.

ويعمل حسان حاليا في أكاديمية سباير القطرية العالمية، كما سبق له العمل في أندية قطرية في مجال الفئات العمرية.