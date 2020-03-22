450 حالة مرضية راجعت مستشفى الأميرة بسمة في إربد

أحمد التميمي

إربد – راجعت مستشفى الاميرة بسمة التعليمي في إربد زهاء 450 حالة مرضية، بعد تطبيق قانون الدفاع رقم 2 والذي يحظر على الأشخاص التجول.

وقال مدير المستشفى الدكتور محمد بني ياسينأ، إنه تم ادخال 29 حالة للمستشفى وتم اجراء 8 عمليات جراحية طارئة تتعلق بانسداد الامعاء وغيرها.

واشار بني ياسين الى ان هناك 40 شخص يقومون بغسيل كلى بشكل يومي في المستشفى تم اعطاءهم تصاريح للتخفيف عليهم ولتسهيل وصولهم الى المستشفى.

واكد ان الكادر الطبي والتمريضي في المستشفى على راس عملهم وهناك اخصائيين في جميع الاختصاصات الرئيسية يعانون المرضى ويتم تقديم العلاجات لهم.

ووضح الى ان ادارة المستشفى وضعت فريق طبي في قسم الاسعاف والطوارئ ورقم هاتف لاستقبال الحالات التي تعاني من الانفلونزا والسعال لإجراء فحوصات لهم ومنعا من نقل العدوى للآخرين.

واوضح ان هناك بعض العيادات الخارجية تعمل لاستقبال الحالات الطارئة، مؤكدا انه تم تعزيز قسم الاسعاف بكوادر طبية اضافية من اجل استقبال اي حالات مرضية.

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