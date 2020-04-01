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450 طن خضار وارد سوق العارضة المركزي

منذ 37 ثانية

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دير علا- بلغت كمية الخضار التي وردت إلى سوق العارضة المركزي اليوم الأربعاء نحو 450 طنا.
وقال رئيس بلدية معدي الجديدة فندي الياصجين إن الكمية الواردة للسوق مماثلة للكميات الواردة في الايام السابقة، وبلغت الأسعار لصندوق الخضار وزن 10 كغم بحدود 4 دنانير ضمن السقوف السعرية التي حددتها وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
ونوه رئيس البلدية ان دوام السوق غدا الخميس سيكون من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الثانية بعد الظهر وسيغلق يوم الجمعة تنفيذا لقرار حظر التجول.
بترا

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