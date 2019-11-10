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4500 سائح يزورون “جرش” الأثرية خلال 3 أيام

منذ ساعتين

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عمان- بلغ عدد السياح الذين زاروا موقع مدينة جرش الأثرية خلال الأيام الثلاثة الماضية 4500 سائح من الجنسيات الأجنبية والعربية، بحسب مدير سياحة جرش فراس الخطاطبة.
وقال الخطاطبة، بإنه زار الموقع يوم الخميس الماضي 1180 سائحا أجنبيا و130 سائحا عربيا، ويوم الجمعة 1400 سائح أجنبي و535 سائحا عربيا، ويوم السبت 1000 سائح أجنبي و325 سائحا عربيا.
واضاف، أن حركة السياحة خلال الأيام الماضية بالموقع كانت نشطة وكثيفة، لافتا الى قيام عدد من طلبة كلية السياحة في الجامعة الأردنية وجامعات أخرى في الأيام الماضية، بتوزيع الورود على السياح في المنطقة الاثرية في محافظة جرش.
وأشار الى أن مديرية سياحة جرش بالتعاون مع المصور حمزة العتوم ستطلق اليوم الأحد مبادرة “يلا على جرش”، سيتم خلالها توزيع الحلوى والورود على زوار الموقع والتقاط الصور التذكارية لهم. بترا

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