4500 مطعم تشغل 100 ألف عامل مغلقة بسبب الإجراءات الحكومية

محمد أبو الغنم

عمان- قال نقيب أصحاب المطاعم والحلويات عمر العواد إن “عدد المطاعم المغلقة بسبب الاجراءات الحكومية في مواجهة كورونا يبلغ 4500 مطعم تشغل 100 ألف عامل”.

وأوضح العواد أن هذه المطاعم المغلقة تعتمد على الصالات لتقديم الطعام للزبائن وهي لا تقدم الطعام من خلال البيع المباشر.

ولفت إلى أن شريحة أخرى من المطاعم تعاني بسبب إجراءات الاغلاق وهي التي تعتمد في عملها على بيع منتجاتها بشكل مباشر وتقدم الطعام في الصالات أيضا إذ يبلغ عددها 2500 تقريبا.

ويبن العواد أن عدد المطاعم التي لم تتأثر بإجراءات الاغلاق بلغت 15 ألف مطعم لأنها تبيع منتجاتها بشكل مباشر ولا تعتمد على الصالات في تقديم الطعام.

ويشار إلى ان مجموع المطاعم في المملكة يبلغ 22 ألف بعدد موظفين يصل إلى 350 ألفا. وكانت الحكومة قررت اغلاق صالات المطاعم لمدة أسبوعين على أن ينتهي العمل بالقرار الخميس المقبل بعد أن ارتفع عدد الاصابات بفيروس كورونا.

وبين العواد أن المطاعم المتضررة تعيش حالة من التضرر الكبير بسبب القرارات الحكومية المطبقة على المطاعم بدون وجود دعم لهذا القطاع الذي يعاني منذ بداية ازمة كورونا.

وبين أن المطاعم المغلقة تعرضت لخسائر مالية كبيرة بسبب انتهاء صلاحية كل محتوياتها الغذائية مثل الخضراوات و الفواكه وكل المواد الغذائية التي باتت غير صالحة لاستهلاك وادت الى خسائر مادية كبيرة متسائلا عواد هذه الخسائر من ستحملها. ورجح العواد استمرار اغلاق المطاعم حتى الخميس المقبل وهي الفترة التي اعلنتها الحكومة مؤخرا رغم الاجتماعات التي تحدث بين المطاعم والجهات الحكومية المختلفة التي “تخدر” القطاع. واشار إلى أن المطاعم كلها ملتزمة بكل تعليمات الحكومة حول الوقاية من انتشار فيروس كورورنا،مؤكدا ان المطاعم ملتزمة بالتباعد والتعقيم وارتداء القفازات و”الكمامات”.

واضاف العواد ان المطاعم لم تسجل اصابات بين العاملين فيها وهنالك مراقبة مستمرة على المطاعم للتأكد من تطبيق التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة و السياحة.

وطالب العواد الجهات الحكومية لدعم القطاع الذي يمر بأزمة اقتصادية ستدفع به الى الدمار والى تسريح اعداد كبيرة من موظفيه وبالتالي زيادة في اعداد نسب البطالة.