453 طالبا وطالبة مرشحون لانتخابات اتحاد طلبة العلوم والتكنولوجيا

احمد التميمي

الرمثا- قررت إدارة جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية إجراء انتخابات مجلس اتحاد الطلبة، حيث يحمل المجلس القادم الرقم (28) في حين يتنافس (453) طالباً وطالبة على (42) مقعداً موزعين في (35) دائرة انتخابيــة، فاز بالتزكيــــــة (12) اثنا عشر طالبا، من بينهم طالبة واحدة، يمثلون (8) دوائــــر انتخابيــــــة من الكليــــــات والأقسام التاليــــة:

كلية الطب البشري (4)، كلية الدراسات العليا (2)، قسم العلوم الطبيــــة المخبرية (1)، قسم علوم الأسنان التطبيقية (1)، قسم الفيزياء التطبيقية (1)، قسم الهندسة الطبية الحيوية (1)، قسم هندسة الطيران (1)، قسم التربة والري (1).

وأكد عميد شؤون الطلبة رئيس اللجنة العليا للانتخابات الدكتور أنس النابلسي ان الجامعة وفرت جميع الإجراءات والتسهيلات على الطلبة من خلال مطالعة الشروط الخاصة والإرشادات والقيام بعملية الترشح والانسحاب الكترونيا وتقديم نسخة ورقية من طلبات الانسحاب، تفاديا لوقوع أي إشكالات، إضافة الى الإعلان عن القوائم النهائية لأسماء الطلبة المرشحين واللائحة التنظيمية واللجان الانتخابية على الموقع الرسمي للجامعة.

واكد النابلسي سعي الجامعة الى تعزيز النهج الديمقراطي بما يتوافق مع العملية الانتخابية وابرازها بكل مصداقية وشفافية عالية، مشيراً الى ان إدارة الجامعة تأمل من أبنائها الطلبة اختيار ممثليهم بما يلبي احتياجاتهم ويحمل همومهم ويهتم بقضاياهم بكل مسؤولية للوصول الى اتحاد طلبة يلبي الطموح.

وأضاف ان إدارة الجامعة قامت بتشكيل لجنة عليا للانتخابات تضم ثلاثة ممثلين من الطلبة تم التنسيب بهم من قبل الاتحاد السابق تأكيدا لمبدأ الشفافية التي تنتهجها الجامعة وانسجاماً مع الرؤى الملكية السامية في منح الطلبة الفرصة الكاملة للمشاركة في صنع القرار، مهيباً بالطلبة الالتزام بالأنظمة والتعليمات بما يتعلق بالعملية الانتخابية وإظهار الجامعة بصورة مشرقة، مؤكداً ان عمادة شؤون الطلبة تتمنى التوفيق للجميع في هذا العرس الوطني الديمقراطي في حين انها لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.

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