453 مليون دولار أرباح مجموعة البنك العربي نصف السنوية

عمان – واصلت مجموعة البنك العربي تحقيق النتائج الايجابية خلال العام 2019، بنمو صافي أرباح المجموعة بعد الضرائب والمخصصات إلى 453 مليون دولار كما في 30 حزيران من العام الحالي، مقارنة مع 436 مليون دولار للفترة نفسها من 2018 وبنسبة نمو 4 بالمئة.

وقال البنك في بيان اصدره اليوم السبت إن البنك حافظ على قاعدة رأسمالية متينة، حيث بلغ اجمالي حقوق الملكية 7ر8 مليار دولار.

وبلغت التسهيلات الائتمانية 2ر26 مليار دولار مقابل 5ر25 مليار دولار لفترة المقارنة ذاتها، وبنسبة نمو بلغت 3 بالمئة، في حين نمت ودائع العملاء بنسبة 3 بالمئة الى 1ر34 مليار دولار مقارنة مع 33 مليار دولار لفترة المقارنة.

وفي تعليقه على نتائج البنك، أكد رئيس مجلس الادارة، صبيح المصري، قدرة البنك على تحقيق النمو المستدام من خلال تعامل البنك بنجاح مع مختلف الظروف والتأقلم مع المستجدات والمتغيرات، خصوصا في ظل التباطؤ الاقتصادي الذي تمر به المنطقة، بالاضافة الى إعتماد المجموعة على اسس مصرفية متينة وسياسه ائتمانية حصيفة ومحافظة.

وأشاد المصري بمركز البنك العربي في مجال الخدمات المصرفية محليا واقليميا مؤكدا استمرار البنك بالمحافظة على تحقيق أفضل النتائج.

من جهته، أكد المدير العام التنفيذي للبنك العربي، نعمه صباغ، أن الاداء التشغيلي الجيد للبنك مكنه من النمو بأرباحه التشغيلية بنسبة 5 بالمئة إلى 7ر698 مليون دولار كما في 30 حزيران 2019، نتيجة كفاءة توظيفاته والتنوع في المنتجات والخدمات المصرفية التي يقدمها. حيث نما صافي الفوائد المتأتية من الأعمال البنكية الرئيسية بنسبة 5 بالمئة بالإضافة الى كفاءة ضبط مصاريفه التشغيلية لتصبح نسبة الكفاءة (المصاريف إلى الإيرادات) 38 بالمئة.

كما اكد صباغ على متانة المركز المالي للبنك نتيجة استمراره في المحافظة على مستويات سيولة مرتفعة؛ حيث بلغت نسبة القروض الى الودائع 9ر76 بالمئة بالإضافة الى تعزيز جودة محفظة التسهيلات الائتمانية مع الاحتفاظ بمعدل تغطية وصل الى اكثر من 100 بالمئة، وذلك دون احتساب قيمة الضمانات، فيما بلغت نسبة كفاية رأس المال 8ر15 بالمئة.

يشار إلى أن البنك العربي حصل أخيرا على جائزة أفضل بنك في الشرق الأوسط للعام 2019 من مجلة يوروموني العالمية بلندن، كما حصل أيضا على جائزة أفضل بنك في الشرق الأوسط للعام 2019 وللعام الرابع على التوالي، من مجلة غلوبال فاينانس في نيويورك.-(بترا)