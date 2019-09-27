456 ألف أردني يعملون في التجارة والخدمات و112 ألفاً في الصناعة وألفان بالزراعة

عمان- الغد- أظهر تقرير احصائي لغرفة تجارة عمان، اليوم الجمعة، أن قطاع التجارة والخدمات يشغل ما نسبته 42.5% من إجمالي العمالة بالمملكة، مقابل 15.8% للقطاع الصناعي واقل من واحد بالمئة بالقطاع الزراعي.

ووفقا للتقرير الذي استند في ذلك على معطيات احصائية للضمان الاجتماعي، بلغ عدد العاملين في القطاع التجاري والخدمي خلال العام الماضي 524 الف عامل وعاملة منهم 456 ألف أردني، فيما وصل اجمالي عدد العمالة بالمملكة 235ر1 مليون عامل وعاملة.

بالمقابل، بلغ اجمالي عدد العاملين في القطاع الصناعي خلال العام الماضي 194 الف عامل وعاملة منهم 112 الف اردني فيما بلغ اجمالي عدد العاملين القطاع الزراعي اكثر من 5 آلاف عامل وعاملة منهم الفي أردني.

واشار التقرير إلى أن “نسبة مساهمة قطاع التجارة والخدمات في الناتج المحلي الاجمالي تصل الى 5ر59 بالمئة، توزعت على التجارة والمطاعم والفنادق 7ر9 بالمئة والنقل والاتصالات 7ر8 بالمئة والخدمات المالية والعقارية والاعمال 4ر22 بالمئة والزراعة 6ر5 بالمئة والانشاءات 9ر2 بالمئة والكهرباء والمياه 6ر3 بالمئة والخدمات الشخصية والاجتماعية 6ر6 بالمئة”.

يذكر أن “الناتج المحلي للعام الماضي 2018 بلغ ما قيمته 984ر29 مليار دينار مقابل 903ر28 مليار دينار للعام 2017 بارتفاع نسبته 7ر3 بالمئة”.

ولفت التقرير الى “قيمة الصادرات الوطنية بلغت خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 258ر2 مليار دينار مقابل 165ر2 مليار دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي بارتفاع نسبته 3ر4 بالمئة”.

بالمقابل، بلغت قيمة مستوردات المملكة خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 598ر6 مليار دينار نحو 860ر6 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي بانخفاض نسبته 8ر3 بالمئة.

وحسب التقرير بلغت قيمة الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية (الرسوم الجمركية) خلال النصف الأول من العام الحالي ما قيمته نحو 121 مليون دينار مقابل 134 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي بانخفاض نسبته 1ر10 بالمئة.

وبلغت قيمة الضرائب العامة على السلع والخدمات خلال النصف الأول من العام الحالي ما قيمته 328ر1 مليار دينار مقابل 446ر1 مليار دينارلنفس الفترة من العام الماضي بانخفاض نسبته 2ر8 بالمئة.

وحسب التقرير بلغت قيمة الضرائب العامة على المعاملات المالية (ضريبة بيع العقار) خلال النصف الأول من العام الحالي ما قيمته 37 مليون دينار، مقابل نحو 47 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي 2018 بانخفاض نسبته 6ر19 بالمئة.

وبلغت قيمة ضرائب الدخل من الشركات ومشروعات اخرى خلال النصف الأول من العام الحالي ما قيمته 542 مليون دينار مقابل 516 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي بارتفاع نسبته 1ر5 بالمئة.

ووفقا للتقرير، بلغ حجم الدخل السياحي خلال النصف الأول من العام الحالي ما قيمته 855ر1 مليار دينار مقابل 713ر1 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي 2018 بارتفاع نسبته 3ر8 بالمئة.

فيما بلغ حجم الانفاق السياحي خلال النصف الأول من العام الحالي ما قيمته 496 مليون دينار، مقابل نحو 483 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي 2018 بارتفاع نسبته 7ر2 بالمئة.

واشار التقرير الى ان حجم التداول في سوق العقار الأردني بلغ خلال النصف الأول من العام الحالي ما قيمته ملياري دينار مقابل 6ر2 مليار خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2018 بانخفاض نسبته 23 بالمئة.

ولفت الى بلغت قيمة حجم التداول الإجمالي لبورصة عمان بلغت خلال النصف الأول من العام الحالي 668 مليون دينار مقابل 781 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي 2018 بانخفاض نسبته 5ر14 بالمئة.

وحسب القترير بلغ اجمالي حجم مناولة البضائع في ميناء العقبة خلال العام النصف الأول من العام الحالي ما قيمته 8ر7 مليون طن، مقابل 6ر7 مليون طن لنفس الفترة من العام الماضي 2018 بارتفاع نسبته 6ر2 بالمئة.

وبلغ اجمالي التسهيلات الائتمانية المباشرة لقطاع التجارة العامة والخدمات الممنوحة من قبل البنوك المرخصة العاملة بالمملكة خلال النصف الاول من العام الحالي ما قيمته نحو 645ر13 مليار دينار مقابل نحو 129ر13 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي 2018 بارتفاع نسبته 9ر3 بالمئة.