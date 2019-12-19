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46 مصابا واعتقال 9 أشخاص في أعمال شغب خلال الكلاسيكو

منذ ساعة واحدة

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برشلونة – ارتفعت حصيلة المصابين بجروح طفيفة خلال أعمال شغب في محيط ملعب (كامب نو) خلال مباراة (كلاسيكو الأرض) الأربعاء بين برشلونة وريال مدريد إلى 46 شخصا.

وأعلنت الطوارئ الطبية عن نقل 8 أشخاص من إجمالي المصابين، إلى أحد المراكز الطبية القريبة من الملعب، بينما حصل البقية على مساعدة طبية في موقع الأحداث بعدما اضطرت الشرطة الكاتالونية لإطلاق رصاص مطاطي في حين أشعل متطرفون النار في حاويات.

وأصيب مصور بتلفزيون برشلونة برصاصة بلاستيكية أثناء تغطيته لأعمال الشغب، ولكنه استطاع بعدها مواصلة عمله، حيث ذكرت الشرطة أن متظاهرين متطرفين أشعلوا النار في حاويات بشارع مجاور للملعب خلال المباراة، مما اضطر قوات الأمن لإطلاق رصاص مطاطي لتفريق الحشود.

على جانب آخر، أعلنت شرطة كتالونيا المعروفة باسم (لوس موسوس ديسكوادرا) أنها ألقت القبض على 9 أشخاص خلال أعمال الشغب هذه.

وحسبما كشف الجهاز الشرطي، تم القبض على 9 أشخاص بسبب أعمال الشغب التي تمت في الشوارع المحيطة للملعب، بالتزامن مع الاحتجاجات التي دعت إليها منصة (تسونامي الديمقراطية) الانفصالية اعتراضا على أحكام السجن الصادرة ضد بعض قادة الإقليم الداعمين للانفصال.

وتم القبض على هؤلاء الأشخاص بتهمة تكدير السلم العام، ومهاجمة السلطات بإلقاء أجسام على عناصر الشرطة. (إفي)

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