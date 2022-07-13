46 % من الأردنيين: الأسباب الأمنية وراء العزوف عن الأحزاب

مركز مؤشر الأداء : 46% من الأردنيين يرون أن الأسباب الأمنية وراء العزوف عن الأحزاب

أظهر استطلاع للرأي، أجراه مركز مؤشر الأداء – كفاءة، أن 47.7 بالمئة من الاردنيين يعتقدون بأن المصالح تشكل أولوية أولى بالانتساب للأحزاب.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الرئيس التنفيذي ل”كفاءة” المهندس معاذ المبيضين، ومدير وحدة الدراسات والبحوث معاذ دهيسات، في مقر المركز بعمان اليوم الأربعاء، أعلن خلاله نتائج استطلاع حول رأي الأردنيين بالتجربة الحزبية في الأردن.

واستهدف الاستطلاع، حسب دهيسات، عينة شعبية من النساء والرجال الأردنيين “grassroots” مكونة من 500 مواطن ومواطنة في جميع انحاء المملكة ، واستجاب للاستطلاع 174 منهم بنسبة استجابة 34.8%، شكل سكان عمان ما نسبته 40.5% من اجمالي المستجيبين، فيما شكلت فئة الشباب من عمر 18 ولغاية 35 عاما ما نسبته 36.2%.

واوضحت نتائج الاستطلاع بأن 46% من المستجيبين يعزفون عن العمل الحزبي لاسباب أمنية، و 25.9% لعدم الثقة بالتجربة والبرامج الحزبية، و 19.5% لعدم الثقة بالقيادات الحزبية.

وبمقارنة اسباب العزوف بين ممن سبق ولم يسبق لهم الانتساب للأحزاب، فقد أجاب 54.3% ممن انتسب سابقاً بأن الاسباب الأمنية وراء عزوف الاردنيين من الانتساب للأحزاب، بينما جاءت النسبة مغايرة في من لم يسبق لهم الانتساب بـ 43%، حيث عزا 48.4% منهم سبب العزوف لعدم ثقتهم بالتجربة والبرامج والقيادات الحزبية.

وقيّم المستجيبون، التجربة الحزبية في الاردن خلال العقود الثلاثة الماضية، والبرامج الحزبية، ومدى مصداقيتها بالمستوى الضعيف بنسب استجابة 78.2% و60.9% و65.5% على التوالي، بينما أجاب 51.7% بقابلية تنفيذ البرامج الحزبية وبنسبة 40.2% بشكل جزئي.

وبين الاستطلاع بأن 47.7% من الاردنيين يعتقدون بأن المصالح تشكل الأولوية الاولى لدى الأردنيين بالانتساب للأحزاب، تلاها رؤية وبرنامج الحزب بنسبة 17.7%، والصداقات بنسبة 14.4% والعشيرة وعلاقات القربى بنسبة 13.8%.

بينما رأت فئة الشباب بأن رؤية وبرنامج الحزب تشكل 20% كدافع للانتساب للأحزاب مقارنة بمجمل العينة المستجيبة.

ويرى 64.4% من العينة المستجيبة بأن تجربة انتشار الاحزاب عن مراكز اشهارها ما زالت ضعيفة، و62.1% يرون بان المفاهيم الحزبية كاليسار والوسط واليمين ضعيفة لدى الأردنيين.

وبينما يعتقد 79.3% بأن هناك فرصة للأحزاب الناشئة بالاستمرار بنسبة 5-20%، يرى 20.7% بأن نسبة الاستمرار تتجاوز الـ 20%.

وفيما يتعلق بآلية وفكرة عملية اندماج الاحزاب تحت راية واحدة، فقد رأى ما نسبته 58.6% بأن التجربة كانت بالمستوى المقبول والضعيف.

يذكر بأن مركز مؤشر الأداء – كفاءة، هو مركز مستقل يعنى بقياس الأداء للخطط والبرامج الاستراتيجية، تأسس عام 2019 ومقره العاصمة الأردنية عمان.