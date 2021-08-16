60.8 % نسبة النجاح في التوجيهي

عمان-الغد- قال وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، محمد أبو قديس، إن نسبة النجاح لامتحان شهادة الثانوية العامة بلغت 60.8، وبلغت نسبة النجاح في الفرع العلمي 65.5 %، وبلغت نسبة النجاح في الفرع الزراعي 58%.

وأضاف، خلال مؤتمر إعلان نتائج الثانوية العامة وأسماء الأوائل، صباح الاثنين، أن نسبة النجاح للفرع العلمي بلغت 56.5، والفرع الأدبي 42.2، وأن معدل الاول على المملكة في الفرع العلمي 99.75%، وبلغ معدل الاولى على المملكة في الفرع الأدبي 99.45%، فيما بلغ معدل الأول على الفرع الشرعي 97.4%، وفي الفرع الصناعي بلغ معدل الاول 98.5%.

وأكد أن الوزارة سعت لأن تسير امتحانات التوجيهي بسهولة ويُسر، وحرصنا على تطبيق البروتوكول الصحي بحيث نمنع انتشار فيروس كورونا بين الطلبة.

وأضاف “حرصنا على اعداد امتحان الثانوية العامة هذا العام بوقت مبكر في ظل الظروف الحالية، وبذلنا كل ما بوسعنا لتحقيق العدالة بين طلبة التوجيهي وانجاح امتحان الثانوية العامة”.

وشدد على أن امتحان الثانوية العامة يجب أن لا يبقى أسيراً للأطر الحالية وينبغي تطويره، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة لتطوير التوجيهي من ذوي الخبرة والكفاءة.