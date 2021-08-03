463.3 مليون دينار أرباح 166 شركة مدرجة في بورصة عمان

هبة العيساوي

عمان- بلغت أرباح 166 شركة مساهمة عامة مدرجة أسهمها في بورصة عمان (السوق الأول والثاني) وأفصحت عن نتائجها خلال النصف الأول من العام الحالي 463.3 مليون دينار مقارنة مع 47.8 مليون في نفس الفترة من العام الماضي.

وفقا لدراسة أعدتها شركة سنابل الخير التابعة للبنك الإسلامي الأردني، فقد تم تعديل قوائم الشركات بحسب تصنيفات السوق لأغراض مقارنة الأرقام التجميعية مع أرقام بورصة عمان، وتشمل أرباح مجموعة البنك العربي.

بدورها قالت بورصة عمان، إن ما نسبته 96 % من الشركات المدرجة في بورصة عمان والبالغ عددها 173 شركة قامت بتزويد البورصة بالبيانات المالية المرحلية عن الفترة المنتهية في 2021/06/30 ضمن المهلة المحددة في التعليمات لاستلام البيانات المالية المرحلية للربع الثاني 2021 من خلال نظام الإفصاح الإلكتروني XBRL.

وقال المدير التنفيذي لشركة بورصة عمان مازن الوظائفي، إن هذه النسبة المرتفعة تظهر مدى التزام الشركات المدرجة بأحكام القوانين والتعليمات النافذة، كما تعكس التزام الشركات الأردنية بمبادئ ومعايير الإفصاح والشفافية بشكل عام.

وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 2066.31 نقطة، بارتفاع نسبته 0.3 %.

وبلغ حجم التداول الإجمالي ليوم أمس نحو 4.6 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 2.5 مليون سهم، نفذت من خلال 2.280 عقداً.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم والبالغ عددها 94 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 24 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و36 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 1.50 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.18 %، وارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.06 %.

أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعات الاستخراجية والتعدينية، الصناعات الكهربائية، الأدوية والصناعات الطبية، الخدمات التعليمية، الخدمات التجارية، الصناعات الكيماوية، الصناعات الهندسية والانشائية، البنوك 2.04 %، 1.55 %، 0.95 %، 0.83 %، 0.49 %، 0.34 %، 0.30 %، 0.20 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع التبغ والسجائر، التأمين، الطاقة والمنافع، النقل، العقارات، الخدمات الماليه المتنوعة، الأغذية والمشروبات 4.81 %، 1.68 %، 0.66 %، 0.53 %، 0.40 %، 0.19 %، 0.14 % على التوالي.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي فيلادلفيا الدولية للاستثمارات التعليمية بنسبة 5.88 %، العربية لصناعة الالمنيوم/ارال بنسبة 4.79 %، الوطنية للدواجن بنسبة 4.11 %، بنك القاهرة عمان بنسبة 3.70 %، والكفاءة للاستثمارات العقارية بنسبة 3.23 %.

أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي التأمين الاردنية بنسبة 5.98 %، حدائق بابل المعلقة للاستثمارات بنسبة 5.00%، المتكاملة للتأجير التمويلي بنسبة 4.98 %، مصانع الاتحاد لانتاج التبغ والسجائر بنسبة 4.81 %، والعربية للمشاريع الاستثمارية بنسبة 4.27 %.

جدول نتائج الشركات النصف الأول