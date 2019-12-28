468 حالة فيضان للصرف الصحي خلال المنخفض في محافظات الشمال

إربد- تعاملت شركة مياه اليرموك مع أكثر من 468 شكوى فيضان صرف صحي في محافظات إربد وجرش وعجلون والمفرق خلال المنخفض الجوي الأخير.

وقال مدير عام شركة مياه اليرموك المهندس منتصر المومني لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم السبت، إن معظم الشكاوى تعلقت بعدم استيعاب شبكات الصرف الصحي للمياه نتيجة ربط المزاريب من البنايات على تلك الشبكات، إضافة إلى بعض الحالات التي فيها رفع أغطية مناهل شبكات تصريف مياه أمطار وتحويلها إلى شبكات الصرف الصحي، إلى جانب الاستخدامات الخاطئة لتلك الشبكات من قبل البعض، وإلقاء أجسام صلبة فيها.

وأضاف أن أغلب المشاكل تركزت في مدينة اربد خصوصاً في الحي الشرقي وأجزاء من الحي الجنوبي وحنينا وبني عبيد لاسيما مناطق ايدون والحصن وكتم.

وأشاد المومني بالجهود التي بذلت بالتنسيق والتعاون مع البلديات والدفاع المدني والقطاع الخاص، لافتاً إلى أن فرق الصرف الصحي عملت على مدار الساعة لتسليك الشبكات والتعامل مع جميع الشكاوى وحل المشكلات.

ولفت إلى أنه تم الاستعانة بالقطاع الخاص لحل مجموعة من الشكاوى في المفرق واربد نظراً لدخول الرمال في بعض الخطوط وإغلاقها، داعيا المواطنين لإرسال شكاواهم المتعلقة بخدمات المياه على الهاتف الموحد 117116. (بترا)