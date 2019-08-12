47 مليار دولار أرباح “أرامكو” السعودية بالنصف الأول

الرياض- حققت شركة “أرامكو” السعودية صافي ربح بـ46.9 مليار دولار في النصف الأول، مقابل 53.02 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي.

بينما بلغت الإيرادات وبقية الدخل المرتبط بالمبيعات 163.88 مليار دولار في النصف الأول، مقابل 167.68 مليار دولار قبل عام.

وأفادت أرامكو أن الدخل قبل احتساب ضريبة الدخل قد بلغ 98.49 مليار دولار في النصف الأول مقابل 101.23 مليار دولار.

وأوضحت الشركة أن صافي الدخل في النصف الأول تأثر سلبا بانخفاض نسبته 4% في متوسط أسعار البيع المحققة للنفط الخام وارتفاع التكاليف.

في حين بلغ النقد ومكافآت النقد 39.53 مليار دولار في 30 يونيو 2019 مقابل 48.84 مليار دولار في 31 ديسمبر 2018.

مستويات مماثلة لإنتاج النفط

أمّا إنتاج النفط الخام، فقد حافظ على المستويات عينها عند 10 ملايين برميل يوميا بالنصف الأول من العام، مقابل 10 ملايين برميل يوميا في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وبلغ إجمالي الكميات المسلمة من النفط الخام إلى المصافي 4.6 مليون برميل يوميا في النصف الأول مقابل 4.5 مليون برميل يوميا.

ميزانية مرنة

وتعليقا على هذه النتائج، قال الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية أمين الناصر :” بالنظر إلى المستقبل، سنحافظ على ميزانية حصيفة ومرنة”.

وشدد على أنه “رغم انخفاض أسعار النفط خلال النصف الأول من 2019، واصلنا تحقيق أرباح وتدفقات نقدية حرة قوية”.

توزيعات نقدية

من جهة أخرى، رفعت أرامكو إجمالي التوزيعات النقدية للمساهمين في النصف الأول من 2019 بنسبة 48% إلى 49.39 مليار دولار، مقابل 32 مليار دولار في النصف الأول من العام الماضي.

ويشمل إجمالي التوزيعات النقدية للمساهمين في النصف الأول، توزيعا عاديا قدره 26.39 مليار دولار وتوزيعا خاصا بقيمة 20 مليار دولار.

وأرجعت الشركة زيادة التدفقات النقدية الحرة في النصف الأول إلى حد كبير بانخفاض 12% في الإنفاق الرأسمالي إلى 14.47 مليار دولار. – العربية