47.1 % من سكان الأردن إناث

عمان – بلغ عدد الإناث في المملكة 9ر4 مليون من مجموع السكان الكلي لعام 2019 والبالغ 10 ملايين ونصف المليون نسمة وبنسبة 1ر47 بالمئة، حسب بيان لدائرة الإحصاءات العامة أصدرته اليوم الخميس، بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف في الثامن من آذار في كل عام.

وأشار البيان إلى أن أرقام دائرة الإحصاءات العامة، تدلل على أن مقابل كل 100 انثى في الأردن هناك 113 ذكراً. كما شكلت نسبة الإناث اللاتي تصل أعمارهن أقل من 15 سنة 6ر35بالمئة من إجمالي الاناث، في المقابل ترتفع هذه النسبة بين الإناث الشابات في الفئة العمرية 15-49 لتسجل 4ر52بالمئة، ثم تنخفض هذه النسبة إلى 12بالمئة في العمر 50 سنة فأكثر. وأضاف “انطلاقاً من حرص دائرة الإحصاءات العامة وتأكيدها على أهمية هذا اليوم للمرأة بصفة عامة وللمرأة الأردنية بصفة خاصة باعتبار أنها تـشكل حوالي نصف المجتمع الأردني، دأبت الدائرة على توفير الأرقام والاحصائيات الرسمية التي تعكس دور المرأة الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في المجتمع الأردني، لتضعها بين يدي المخططين وصانعي السياسات لتحقيق المزيد من التقدم والانجاز”. وقال البيان “إن الأردن شهد تطوراً هائلاً في العقود القليلة الماضية في مجال تعليم الإناث وتحقيق المساواة بين الجنسين، حيث يعتبر تعليم الإناث من أهم الحقوق الاجتماعية، وهو أحد أبرز مؤشرات المساواة بين الرجال والنساء نحو تنمية مجتمعية مستدامة”. وتشير بيانات الجولة الثانية من مسح العمالة والبطالة لعام 2019 إلى أن نسبة الأمية بين الإناث الأردنيات اللاتي تبلغ أعمارهن 15 سنة فأكثر بلغت 4ر7 بالمئة، في المقابل بلغت نسبة الإناث المتعلمات لنفس الفئة العمرية 6ر92 بالمئة. كما أشارت نتائج مسح نفقات ودخل الأسرة لعام 2018إلى ارتفاع نسبة الأسر التي ترأسها امرأة في الأردن إلى1ر14 بالمئة مقارنة ب13بالمئة في عام 2013.

وعلى صعيد التمكين الاقتصادي، فإن مشاركة المرأة في العمل تعتبر حجر الأساس للتمكين الاقتصادي ومن أهم المتطلبات التنموية التي تستند عليها عملية التنمية المستدامة، فتشير بيانات مسح العمالة والبطالة الربع الثالث لعام 2019 إلى ضعف المشاركة الاقتصادية للإناث الأردنيات اللاتي أعمارهن15 سنه فأكثر في سوق العمل الأردني مقارنة بالذكور الأردنيين حيث بلغ معدل النشاط الاقتصادي للإناث 2ر13 بالمئة مقابل3ر53 بالمئة للذكور.(بترا)