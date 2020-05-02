474 وفاة بكورونا في إيطاليا خلال 24 ساعة في أعلى حصيلة منذ 21 نيسان

روما -أعلنت ايطاليا السبت وفاة 474 شخصا بوباء كوفيد-19 في أعلى عدد وفيات يسجل في 24 ساعة منذ 21 نيسان/ابريل، بحسب حصيلة رسمية.

ويأتي هذا الارتفاع الجديد قبل يومين من بدء تخفيف اجراءات الاغلاق في هذا البلد الذي ارتفعت فيه الحصيلة الاجمالية للوفيات الى 28 ألفا و710 ويعتبر الاكثر تضررا بفيروس كورونا المستجد في اوروبا.

لكن المنحى الايجابي لمسار الوباء يبدو انه يتواصل على صعيد الحالات التي تتماثل الى الشفاء (1665) وتراجع عدد المصابين في المستشفيات سواء في الاقسام التقليدية (17 الفا و357) أو في العناية المركزة (1539)، اضافة الى تراجع عدد من يتم احصاؤهم من المصابين (مئة الف و704)، وهي الحصيلة الادنى منذ 11 نيسان/ابريل.

وقبل نشر هذه الأرقام، قال مسؤول الخلية المكلفة التعامل مع الوباء دومينيكو أركوري صباح السبت “ارجوكم، لا تتساهلوا”، مضيفا “تبدأ الاثنين المرحلة الثانية. علينا أن ندرك انها ستكون بداية تحد أكبر”.

ونبه الايطاليين الى أن “الحرية النسبية” التي ستمنح لهم الاثنين سيعاد النظر فيها إذا انتشر الوباء مجددا.

وتابع اركوري “علينا أن نحافظ على التباعد الاجتماعي، وعلى درجة قصوى من النظافة الشخصية والكمامات. لقد بذلنا أقصى ما يمكننا على صعيد قدراتنا. اعتبارا من الاثنين، الأمر رهن بكم”.(ا ف ب)