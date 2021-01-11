477 مدرسة خاصة ملتزمة بخصم 15%- رابط

عمان- أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن ارتفاع عدد المدارس الخاصة التي التزمت بتقديم خصم إضافي بنسبة 15 بالمئة على الرسوم الدراسية لعام 2020/2021 ولجميع الطلبة بصرف النظر عن أية خصومات سابقة جرى تقديمها، إلى 477 مدرسة.

ودعت المؤسسة في بيان صحافي، اليوم الاثنين، أولياء أمور الطلبة لتصفح الرابط التالي لمعرفة تلك المدارس، https://www.ssc.gov.jo/arabic/doctors/schools/ وفي حال عدم الحصول على الخصم المُلتزم به قانونياً، يرجى إشعار المؤسسة أو وزارة التربية والتعليم/التعليم الخاص بالسرعة الممكنة.

بترا