479 إصابة جديدة بـ”كورونا” في الإمارات

أبوظبي – أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم الأحد تسجيل 479 حالة إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 6781 حالة.

كما أعلنت الوزارة وفاة 4 مصابين من جنسيات مختلفة شملت مصابا خليجيا وثلاثة آسيويين من تداعيات الإصابة بالفيروس، مشيرة الى أنهم كانوا يعانون أمراضا مزمنة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات الإجمالي بالفيروس 41.

وسجلت الوزارة 98 حالة شفاء جديدة ليرتفع مجموع حالات الشفاء إلى 1286 حالة. – – (بترا)