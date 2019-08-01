48 ألف طلب التحاق بالجامعات

تيسير النعيمات

عمان- قالت مدير وحدة تنسيق القبول الموحد خولة عوض، إنه بلغ عدد الطلبات المقدمة الكترونيا لوحدة تنسيق القبول الموحد للحصول على مقعد في برنامج البكالوريس في الجامعات الرسمية مع إنتهاء فترة تقديمها 47982 طلباً.

وأضافت أنه انتهت فترة تقديم الطلبات منتصف ليلة الأربعاء في ما كانت قد بدأت صباح الأحد الماضي.

وبينت أنه من المتوقع إعلان قائمة القبول الموحد منتصف شهر ايلول المقبل.

وتشتمل قائمة القبول الموحد على الطلبة المقبولين ضمن التنافس والمكارم الملكية السامية لابناء العاملين والمتقاعدين من القوات المسلحة والاجهزة الامنية وابناء المعلمين وطلبة المخيمات ومكرمة العاشائر والمدارس ذات الظروف الخاصة والطلبة المغتربين والحاصلين على الثانوية العامة الاردنية في السنوات السابقة.

وتبدأ عملية تقديم طلبات الاستفادة من مكرمة العشائر والمدارس ذات الظروف الخاصة في السابع من الشهر الحالي وتنتهي في الثامن منه فيما تبدأ عملية تقديم طلبات التجسير في 18 الشهر الحالي وتنتهي في 20 منه.

ويبدأ فترة تقديم طلبات الدورة التكميلية في الرابع من ايلول المقبل وتنتهي في السادس منه.

ولا يحق لاي طالب التقدم بطلب الا اذا كان مجموع علاماته في الثانوية العامة اقل من 910 علامات على ان لا تقل علامة الطالب في كل مادة من مواد امتحان التوجيهي عن 50 % من الحد الاعلى لعلامة المادة.

ويبلغ الحد الادنى لمعدل القبول في تخصصي الطب وطب الاسنان 85 % (1190 ) مجموع العلامات وفي تخصصات الصيدلة والهندسة والعمارة والطب البيطري عن 80 % ( 1120 ) وفي تخصص الشريعة عن 75 % ( 1050 ) وفي تخصصات التمريض والعلوم الطبية المساندة وعلوم التأهيل عن 70 % ( 980 ) ولباقي التخصصات 65 % ( (910).

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