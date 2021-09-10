48 شركة ومؤسسة تستفيد من حوافز مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف

إبراهيم المبيضين

عمان- أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، مؤخرا، أن مجموع الشركات والمؤسسات الريادية أو التي تعنى بريادة أعمال والريادة الاجتماعية التي تستفيد حاليا من حوافز مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف، بلغ 48 شركة ومؤسسة.

وتوزعت هذه الشركات والمؤسسات الـ48 على برامج الحوافز الرئيسية الثلاثة المندرجة تحت مظلة مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف، حيث تم اختيار 21 شركة ريادية لتستفيد من برنامج نمو الأردن (كفاءات)، و21 شركة ريادية لتستفيد من برنامج “نمو الأردن- تطوير الأعمال”، فيما جرى مؤخرا اختيار 6 مؤسسات للاستفادة من البرنامج الثالث الذي يحمل اسم “نمو الأردن- منصات الأعمال الحرة”.

وتوقعت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أن توفر هذه المؤسسات والشركات المستفيدة حاليا من حوافز هذه البرامج الثلاثة حاليا أكثر من 5 آلاف فرصة عمل نتيجة التحاقها بهذه البرامج واستفادتها من الحوافز المقدمة.

وأكدت الوزارة استمرار تقديم تلك الحوافز خلال مدة تنفيذ المشروع ولغاية العام 2025، داعيا جميع الشركات والمؤسسات الاستفادة من تلك الحوافز لتحقيق الأهداف المرجوة، حيث سيبقى باب الاستفادة من البرامج الثلاثة مفتوحا للجميع ليجري اختيار شركات ومؤسسات جديدة للاستفادة من مزايا هذه البرامج.

ويأتي إطلاق هذه البرامج الثلاثة كجزء من مجموعة كبيرة من البرامج الداعمة للاقتصاد الرقمي والريادة تحت مظلة مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف الذي أطلقته الحكومة في شهر أيار (مايو) من العام 2020 بتمويل من البنك الدولي وبهدف تحسين فرص الدخل المتأتي من القطاع الرقمي الأردني وتوسيع الخدمات الرقمية الحكومية.

وعن المزايا والحوافز التي تقدمها البرامج الثلاثة، فقد أوضحت الوزارة أن البرنامج الأول الذي تم إطلاقه منتصف شهر أيلول (سبتمبر) الماضي هو “نمو الأردن- الكفاءات”، وهدف في خطوطه العامة إلى تحفيز الشركات الرقمية الجديدة والقائمة على خلق فرص عمل جديدة في الاقتصاد الرقمي، بحيث تغطي ما يصل إلى 50 % من رواتب الموظفين الجدد لمدة تصل إلى 6 أشهر.

وعرف البرنامج “الشركات الرقمية” بأنها الشركات التكنولوجية أو الشركات المدعومة بتكنولوجيا ومنصات الأسواق الرقمية، المُسجلة أو المؤسسة في الأردن التي تعمل على تطوير منتجات أو خدمات تكنولوجيا المعلومات، أو تعمل على الاستعانة بأطراف ثالثة في تنفيذ أنشطة أعمال تكنولوجيا المعلومات أو أنشطة الأعمال القائمة على تكنولوجيا المعلومات، وتعرف هذه العمليات أيضًا بمسميات التعاقد الخارجي لخدمات المساندة الخارجية للأعمال (BPO)، وخدمات المساندة لقطاع تكنولوجيا المعلومات (ITO).

أما البرنامج الثاني الذي أطلقته الحكومة ضمن مشروع “الشباب والتكنولوجيا والوظائف”، فكان برنامج “نمو الأردن- تطوير الأعمال”، ويتضمن تغطية 50 % من تكلفة خطط تطوير الأعمال للشركات التي تتقدم وتنطبق عليها شروط البرنامج، وذلك لتعزيز خطط هذه الشركات في التطوير والتوسع والنمو وبالتبعية توفير فرص عمل أكثر للشباب.

ويقدم هذا البرنامج هذه المنح لدعم جهود نمو أعمال الشركات الرقمية والشركات التي تطوع التقنية في قطاعها، والساعية إلى تطوير أعمالها، وتأمين عقود جديدة في أسواق إقليمية ودولية جديدة (دول مجلس التعاون الخليجي، وأوروبا، والصين، والهند، والولايات المتحدة الأميركية، وغيرها).

واستهدف البرنامج الشركات الأردنية الرقمية أو التي تطوع التقنية في أعمالها، كما يستهدف الشركات الرقمية العالمية الراغبة في التوسع في الأردن وتعيين أردنيين.

أما البرنامج الثالث والأخير، فيحمل اسم “نمو الأردن- منصات الأعمال الحرة”، ويهدف إلى تعزيز توفير الوصول إلى فرص الدخل في مختلف الأنشطة الاقتصادية التكنولوجية وغير التكنولوجية للأفراد عبر منصات العمل الحر الرقمية من خلال دعم منظمات المجتمع المدني والشركات غير الربحية لتمكين الفئات المستهدفة مع التركيز على المجتمعات ذات الفرص المحدودة، وإدماج النساء، وخصوصا اللاتي يأتين من مجتمعات محلية ذات الفرص المحدودة واللاجئين.

ويتضمن البرنامج تغطية ما يصل إلى 80 % من التكاليف المرتبطة بتقديم الخدمات للأفراد لتبني التكنولوجيا، بما في ذلك العمل الحر عبر الإنترنت، وخدمات التعاقد الخارجي، ورفع معايير جودة الخدمات المقدمة، والتشبيك مع المشترين والأسواق المستهدفة.