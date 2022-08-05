48 فنانا تشكيليا يعرضون لوحاتهم الفنية في شارع الأعمدة

صابرين الطعيمات -ارتفع عدد الفنانين التشكيليين والفوتوغرافيين المشاركين في مهرجان جرش للثقافة والفنون هذه الدورة، إلى 48 فنانا تشكيليا من محافظة جرش وغيرها من المحافظات؛ حيث يعرضون لوحاتهم الفنية في شارع الأعمدة بين المصلبة والساحة الرئيسية لتسلط الضوء على أعمالهم وتسويقها في مختلف دول العالم.

فنانون عبروا عن امتعاضهم من هذه الدورة نظرا لصغر المساحة التي خصصت لهم؛ حيث طلبوا من إدارة المهرجان تخصيص مساحة لا تقل عن 50 مترا مربعا، وما سمح لهم بالعرض فيه لا يتجاوز الـ12 مترا، مما حرمهم من عرض أكثر من لوحة واحدة، وأثر سلبا عليهم. وقال الفنان غسان العياصرة وهو رئيس رابطة جراسيا للفنون الجميلة “إن معرضهم هذا العام مميز بعدد الفنانين المشاركين، ومنهم فنانون من ذوي الاحتياجات الخاصة ومتميزون باللوحات والمعروضات والإنتاجات الفنية، إلا أن المعضلة الوحيدة كانت في صغر مساحة العرض، وعرض لوحة واحدة فقط في المهرجان، على الرغم من أن الفنانين ينتظرون المهرجان سنويا بفارغ الصبر لعرض أكبر عدد ممكن من لوحاتهم الفنية وبيعها”.

وأضاف العياصرة، وهو منظم المعرض الفني منذ أكثر من 12 دورة سابقة للمهرجان ويشارك من خلال أعماله منذ ما يزيد على 17 عاما، “أن هذه الدورة والانطلاقة للمهرجان ناجحة نظرا لعدد الزوار الكبير ونسبة الإقبال على المعرض، لاسيما وأن العدد لا يقل عن 2500 زائر للمعرض”.

وقال العياصرة إنهم نجحوا هذا العام بالتشبيك مع فنانين من مختلف دول العالم من خلال الترويج للمهرجان وتسويق منتجهم الفني، وقد تم بيع جزء من لوحاتهم الفنية والتنسيق كذلك لمعارض فنية في مختلف المحافظات. وبين العياصرة أن توقعاتهم قبل انطلاق المهرجان جاءت بعكس ما يشاهدونه اليوم على أرض الواقع، لاسيما أن عدد الزوار كبير مقارنة بالظروف الاقتصادية التي يمر بها المواطنون، كما أن السياحة الداخلية وزيارة فعاليات المهرجان في ارتفاع يوميا، وهذا يدل على نجاح المهرجان وتسويق المنتج الجرشي والأردني بمختلف الفنون والمهن والحرف.

ويعتبر العياصرة مشاركتهم بالمهرجان فرصة لعرض إبداعات المشاركين وتبادل المعرفة والخبرات؛ إذ يشارك فنانون من محافظات مختلفة، مثل العقبة وعجلون وعمان وإربد، وهذه فرصة لعرض ونشر وتسويق الأعمال الفنية للمشاركين، خاصة وأن الرابطة تضع معايير عدة للمشاركة، ومن أهمها تشكيل لجان فنية لاختيار الأعمال الفنية المميزة بما يظهر صورة جرش بأبهى صورة.

وبين العياصرة، في حديثه مع “الغد”، أن الأولوية تعطى للفنانين الجدد والأعمال الأكثر إبداعا، وتخصص زاوية للمواهب الواعدة، حتى يستفيد أكبر عدد من أبناء جرش من مشاركتهم بالمهرجان، كما يتم دعم المواهب الفنية لذوي الاحتياجات الخاصة.

ويشارك في المعرض هذا العام فنانان أحدهما من المواهب الواعدة، كما عرضت لوحات لشاب من ذوي الإعاقة، لكن توفي هذا العام ولم يشارك بجسده بل شارك بلوحاته الفنية، كما كانت هنالك مشاركة للأطفال هذا العام بعرض لوحاتهم.

وأشار إلى أن المعرض يستضيف فنانا تشكيليا وفوتوغرافيا كل عام من المحافظات الأخرى ليكون ضيف شرف للمعرض، وضيوف هذا العام؛ الفنانة إسراء عصام الصغير والفنانة منار محمود والفنان فيصل عيسى والفنان قاسم محمد والفنانة مرام أحمد والفنان الدكتور أحمد بني عيسى والفنان محمد عبدالرحمن والفنانة حنين الصمادي والفنان نبيل القضاة.