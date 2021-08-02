48 متسابقا من الأردن وفلسطين في سباق السرعة الثاني على حلبة منجا الجمعة

عمان – الغد- ينطلق عند الساعة 9 صباح يوم الجمعة ، سباق السرعة الثاني في حلبة منجا – مادبا بمشاركة 48 متسابقا من الأردن وفلسطين، ويخضع السباق للبروتوكول الصحي الصارم المتبع ضمن إجراءات السلامة العامة بسبب جائحة كورونا، ويقام السباق بدعم من شركة زين الأردن.

ووفقا للتعليمات التكميلية للسباق تم تحديد الوقت من الساعة 3 عصرا إلى الساعة 5 من مساء الخميس، موعدا للتدقيق الإداري والفحص الفني في في حلبة منجا – مادبا ، ومن ثم يقوم السائقون بالتدريب على المسار سيرا على الأقدام في حلبة السباق، ومن ثم الإعلان عن التصنيف النهائي وقائمة المشاركين المسموح لهم المشاركة في السباق، ويتكون من 3 جولات يشارك فيها جميع المتسابقين المسجلين في السباق.

المشاركون في السباق

شاكر جويحان (ايفو غلاديتير)، يزن القطان (ايفو 8 بروتو تايب)، غيث الوريكات (ايفو 7 بروتو تايب)، أمير ناصيف (ايفو 6)، مصطفى العطاري (ايفو8)، زيد غيث (ايفو 8)، محمد صبيحات (ايفو6)، إيهاب الشرفا (ايفو6)، سالم طعيمة (بي ام دبليو ايه 30)، جورج سعادة (فلسطين)، (بيجو 106)، عامر موسى (تويوتا ستارليت)، أمجد الحوراني (سيات ليون)، طارق صرصور(فلسطين)، (بي ام دبليو ايه 30)، محمد الشرفا (فلسطين)، بي أم دبليو ايه 30)، أحمد شكاخوا (سوبارو إمبريزا)، أحمد جانخوت (في دبليو جولف)، محمد العزة (ستروين زد إكس)، مصطفى جمعة (ستروين دي اس 3)، طه أبو عادي (تويوتا ستارليت)، بلال قبلاوي (تويوتا جي تي)، عزت الجيلاني (ستروين فيزا)، عاصم عارف (رينو كليو)، محمد شاهين (سوبارو امبريزا)، مازن الجيلاني (ستروين ساكسو)، ممدوح جمعة (بيجو 207)، محمد شيكاخوا (في دبليو جولف)، محمد صوالحة (فولفو 360 جي ل تي)، حسام الحشايكة (فولفو 360 جي ل تي)، أيمن الساعي (بي ام دبليو ايه 21)، أنس القريني (بي أم دبليو ايه 36)، علي زوانة (ميتسوبيشي اكليبس)، عاصم الضروس (مرسيدس دبليو 110)، رائد دهشان (سوبارو إمبريزا)، وائل مصطفى (ايفو 7)، فادي دهشان (ايفو 9)، رعد حداد (ايفو9)، عمار القيسي، (بي ام دبليو ايه 30)، عبد شيكاخوا (فوينكس جو)، قيس تفاحة (بي أم دبليو ايه 36)، بلال علاء الدين ( تويوتا ستارليت)، عبد الإله ناصيف (فلسطين، (في دبليو جي تي اي)، خليل المحيسن (بي ام دبلبو ام 30)، إبراهيم أبو شربك (فلسطين) ،(بي ام دبليو ايه 30)، جوزيف حنظل (فلسطين)، (بي ام دبلبو ام 30)، محمد فودة (فولفو 244)، حسان القوقا (مرسيدس دبليو114)، ماجد القريني ،(بي ام دبليو ايه 30).

اللجان العاملة في السباق

يدير السباق لجنة الحكام المكونة من فوزي صوالحة رئيسا والأعضاء أيمن النجار ونديم حداد ومدير السباق زيد وليد أبو زيد ومساعد مدير السباق موسى حزينة، وضابط شؤون المتسابقين يمان أبو العدس وكبير المراقبين عدي الديري، ومسؤولي السلامة عبد الله جانخوت وعبد الله القصص، ومسؤول الفحص الفني باسم ترزي، ، ومسؤول العمليات والإتصالات محمد الدبوبي، ومسؤولي الإتصالات إبراهيم جرادات ومؤيد مكاوي ، ومسؤولي النتائج ديمة زرعيني ونرجس الشريدة وسامي عبيدو ويزن حسان ويزن مرعي، ومسؤول التوثيق والسكرتاريا محمد شتيوي وأحمد أبو رصاع، ومسؤولة التسويق والإعلام داليا ناصر الدين، ومسؤول التصوير الفوتوغرافي مؤيد فريج، ومسؤول موقف الصيانة حمزة عثمان، ومسؤول دخول وخروج السيارات للمضمار أحمد الظاهر، ومسؤول نقطة البداية محمد الشيخ، ومسؤول التزويد علاء زكارنة، والمسؤول المالي محمد السيد، ومسؤول الأمن خليل السواعير، ومسؤول اللوازم رضا بكر.