48 نقطة ليونغ في أرض ميلووكي تمنح أتلانتا التقدم بنهائي الشرقية

نيويورك – تعملق الشاب تراي يونغ وسجل أعلى رصيد له في الأدوار الاقصائية بلغ 48 نقطة ليقود أتلانتا هوكس إلى تخطي مضيفه ميلووكي باكس 116-113 الاربعاء، في أولى مباريات الدور النهائي للمنطقة الشرقية في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وأضاف يونغ 11 تمريرة حاسمة و7 متابعات، فيما سجل 12 نقطة في الربع الأخير، ليلعب دورا رئيسا في فوز فريقه.

قال يونغ “استمرنا في القتال حتى النهاية، بصرف النظر عن النتيجة. هذا ما سنقوم به، سنتابع القتال”.

وسجل يونغ (22 عاما) أعلى رصيد للاعب يخوض نهائي المنطقة للمرة الأولى، وذلك منذ اعتماد نظام المنطقتين قبل 50 سنة.

وتستمر سلسلة النهائي الجمعة في ميلووكي، ويتأهل الفائز بأربع مباريات من أصل سبع ممكنة إلى نهائي الدوري لملاقاة الفائز بين فينيكس صنز ولوس أنجليس كليبرز في المنطقة الغربية (2-صفر).

واضاف للفائز الشاب جون كولينز 23 نقطة و15 متابعة ولاعب الارتكاز السويسري كلينت كابيلا 12 نقطة و19 متابعة.

قال كولينز الذي تغلب فريقه على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز بسبع مباريات في نصف نهائي المنطقة “استبعد الناس هذا الفريق، واعتبروا تجاوزنا سهلا، لذا من الهام جدا أن نأتي إلى هنا ونحقق هذا الفوز”.

وهذه المرة الثالثة تواليا في البلاي اوف، ينجح لاعبو المدرب نايت ماكميلان بالغاء افضلية الأرض، من خلال الفوز على أرض مضيفهم في المباراة الأولى.

ولدى الخاسر، سجل النجم اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو 34 نقطة و12 متابعة و9 تمريرات حاسمة واضاف جرو هوليداي 33 نقطة و10 تمريرات حاسمة. (أ ف ب)