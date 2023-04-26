486 مليون دينار قيمة الفاتورة النفطية في كانون الثاني وشباط  

بلغت قيمة مستوردات المملكة من النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية خلال شهري كانون الثاني وشباط الماضيين من العام الحالي، ما يقارب 486 مليون دينار، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي والمقدرة بـ 479 مليون دينار.

بحسب البيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة اليوم الأربعاء، بلغت نسبة ارتفاع الفاتورة النفطية في الشهرين الأولين من هذا العام نحو 1.4 بالمئة.

وتصدر الوقود والزيوت المعدنية سلم واردات المملكة من المشتقات النفطية في الشهرين الأولين من العام الحالي لتصل إلى نحو 189 مليون دينار، تلاها أرواح النفط” بنزين” حوالي 118 مليون دينار.

فيما بلغت مستوردات المملكة من النفط الخام “بترول” بنحو 89 مليون دينار ، وديزل “سولار” نحو 84 مليون دينار، إضافة إلى زيوت التشحيم بنحو 6 ملايين دينار. -(بترا)