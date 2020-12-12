49 وفاة و1816 إصابة جديدة بكورونا في المملكة

عمان- الغد- سجل اليوم السبت 49 وفاة و 1816 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وفقا للموجز الإعلامي لفيروس كورونا المستجد والصادرعن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة.

توزّعت الإصابات كما يلي:

(599) في محافظة إربد، منها (6) في الرمثا.

– (465) في محافظة العاصمة عمّان.

– (222) في محافظة المفرق.

– (122) في محافظة جرش.

– (101) في محافظة عجلون.

– (99) في محافظة البلقاء.

– (64) في محافظة الكرك.

– (47) في محافظة الزرقاء.

– (46) في محافظة الطفيلة.

– (45) في محافظة العقبة.

– (5) في محافظة مأدبا.

– (1) في محافظة معان.

– وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (257,275) حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (40,596) حالة.

فيما سُجّلت (49) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (3335) حالة.

كما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (112) حالة، فيما غادرت (83) حالة.

وكان إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (1178) حالة.

بينما بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (1008) بنسبة إشغال (23%)، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (340) بنسبة إشغال (38%).

وعدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (173) بنسبة إشغال (20%).

فيما بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (3598) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (213,344) حالة.

كما تمّ إجراء (13,268) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (2,810,294) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (13.69%).