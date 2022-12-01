490 ألف مركبة تخضع للفحص الفني بحملة الشتاء

خضعت 490 ألف مركبة للفحص الفني خلال الحملة الشتوية التي أطلقتها مديرية الأمن العام منذ بداية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وفق ما أكد مندوبو الإدارات المرورية والإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة لإذاعة الأمن العام، مشيرين إلى تمديد الحملة لأسبوعين إضافيين.

ونوه مندوبو الإدارات المختصة إلى أن الحملة الشتوية تستهدف صلاحية المركبات الفنية للسير على الطرقات خلال فصل الشتاء.

وجددت مديرية الأمن العام تأكيدها أنه لن يتم تسجيل مخالفات على المركبات التي يوجد بها خلل فني خلال الحملة ولكن سيتم إعطاء مهلة لمدة أسبوع لصاحب المركبة ليقوم بتصويب الخلل، ثم مراجعة أي من مراكز الإدارات المرورية بعد تصويب الخلل لإلغاء الإشعار الذي صدر بحق المركبة.

ودعت المديرية المواطنين إلى التعاون مع رجال الأمن العام خلال فترة الحملة والتي ما تزال مستمرة، وتفقد صلاحية مركباتهم لمواجهة ظروف فصل الشتاء المختلفة وإجراء أعمال الصيانة اللازمة لها حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين أثناء استخدامها، وتجنباً لإعاقة حركة السير في حال تعطلها بسبب الظروف الجوي.