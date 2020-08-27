493 مليون دينار عجز الميزان التجاري مع منطقة التجارة الحرة العربية

عمان- انخفضت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 1ر2 بالمئة، حيث بلغت 907 مليون دينار، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والبالغة 926 مليون دينار.

وبحسب التقرير الشهري لدائرة الاحصاءات العامة، انخفضت قيمة المستوردات من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في النصف الأول من العام الحالي، بنسبة 1ر23 بالمئة، حيث بلغت 4ر1 مليار دينار، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والبالغة 8ر1 مليار دينار. وانخفض عجز الميزان التجاري مع دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 5ر43 بالمئة ليصل إلى نحو 493 مليون دينار، مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي والبالغة 874 مليون دينار.

وتصدرت المملكة العربية السعودية قيمة الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في النصف الاول من العام الحالي، لتبلغ 254 مليون دينار، فيما بلغت مستوردات المملكة من السعودية نحو773 مليون دينار، وبذلك يكون عجز الميزان التجاري مع السعودية، قد بلغ في نهاية النصف الاول 519 مليون دينار. يشار إلى أن العجز في الميزان التجاري انخفض في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 4ر25 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. –(بترا)