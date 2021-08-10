5ر35 دينار سعر غرام الذهب عيار 21

عمان- بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين بالسوق المحلية اليوم الثلاثاء، عند 50ر35 دينار لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 34 دينارا لجهة البيع.

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 30ر42 و80ر31 دينار على التوالي.

وبين أمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 250 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 285 دينارا.

وقال إن الطلب على الذهب بالسوق المحلية “جيد جدا” وبخاصة لشراء المصاغ الذهبي لغايات مناسبات الزواج، بالإضافة للسبائك والليرات للادخار والاستثمار للاستفادة من انخفاض الاسعار.

ويوجد ما يقارب 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم المملكة.

وأشار علان الى ان أسعار المعدن الأصفر سجلت انخفاضا ملحوظا لليوم الثاني على التوالي وسجلت اليوم الثلاثاء عند 1733 دولارا للاونصة الواحدة.-(بترا)