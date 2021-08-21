5ر36 دينار سعر غرام الذهب عيار 21

عمان- بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين بالسوق المحلية، اليوم السبت، عند 50ر36 دينار لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 90ر34 دينار لجهة البيع، وسط طلب جيد.

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 30ر43 و60ر32 دينار على التوالي.

واشار أمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، الى إن سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 255 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 292 دينارا.

وبين ان اسعار المعدن الأصفر أغلفت تداولاتها بالسوق العالمية أمس الجمعة عند 1782 دولارا للأونصة الواحدة.- (بترا)