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5ر38 دينار سعر غرام الذهب عيار 21 محليا

منذ 27 دقيقة
معروضات من الذهب في سوق الذهب بوسط البلد - تصوير محمد مغايضه

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عمان- بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين بالسوق المحلية اليوم السبت عند 50ر38 دينار لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 90ر36 دينار لجهة البيع.
ووفقا لأمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 10ر46 و20ر34 دينار على التوالي.
واشار علان في تصريح لــ (بترا)، الى أن سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 270 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 308 دنانير، موضحا ان الطلب والعرض في السوق المحلية ضعيف.
وبين علان ان سعر الذهب بالسوق العالمية أغلق يوم امس الجمعة عند 1900 دولارا للاونصة الواحدة.
ويوجد ما يقارب 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم المملكة برأسمال أردني خالص يبلغ اكثر من 5 مليارات دينار في حده الأدنى.- (بترا)

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