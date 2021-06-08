5ر38 سعر غرام الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

عمان- بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين، اليوم الثلاثاء، بالسوق المحلية عند 50ر38 دينار لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 37 دينارا لجهة البيع.

واوضح أمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان لوكالة الانباء الاردنية(بترا)، ان سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة بلغ عند 50ر45 و 50ر34 دينار على التوالي.

واشار الى إن سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 278 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 308 دنانير.

واضاف ان الطلب والعرض على الذهب محليا بحالة “ضعف”، متوقعا ان يتحسن النشاط بالسوق المحلية مع عودة عمل القطاعات الاقتصادية بشكل كامل.

وبين أن سعر المعدن الأصفر بدأ تداولاته بالسوق العالمية اليوم، عند 1897 دولارا للاونصة الواحدة.-(بترا)