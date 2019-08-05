5ر50 نسبة ملكية المستثمرين غير الأردنيين في الشركات المدرجة بالبورصة

عمان- أظهرت الإحصاءات الصادرة عن بورصة عمان أن قيمة الأسهم المشتراة من المستثمرين غير الأردنيين عبر التداول بالبورصة الشهر الماضي، بلغت 9ر26 مليون دينار وبنسبته 18 بالمئة من حجم التداول الكلي.

كما بلغت قيمة الأسهم المباعة منهم للفترة نفسها 5ر30 مليون دينار، وبذلك يكون صافي الاستثمار غير الأردني الشهر الماضي، انخفض بمقدار 6ر3 مليون دينار، مقارنة مع ارتفاع قيمته 30 مليون دينار للشهر نفسه من عام 2018.

كما أظهرت الإحصاءات الصادرة عن البورصة أن قيمة الأسهم المشتراة من المستثمرين غير الأردنيين منذ بداية العام وحتى نهاية شهر تموز، بلغت1ر198 مليون دينار مشكلة ما نسبته 2ر24 من حجم التداول الكلي، في حين بلغت قيمة الأسهم المباعة منهم 4ر242 مليون دينار، وبذلك انخفض صافي الاستثمار غير الأردني بمقدار 3ر44 مليون دينار، مقارنة مع ارتفاع قيمته 3ر16 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2018.

وبلغت القيمة الإجمالية لعمليات شراء المستثمرين العرب منذ بداية العام وحتى نهاية شهر تموز نحو 105 مليون دينار بنسبة 53 بالمئة من إجمالي قيمة شراء غير الأردنيين، في حين بلغت القيمة الإجمالية لعمليات شراء غير العرب 2ر93 مليون دينار بنسبة 47 بالمئة من إجمالي شراء غير الأردنيين. وبالنسبة للقيمة الإجمالية لعمليات بيع العرب، بلغت 4ر141 مليون دينار بنسبة 3ر58 بالمئة من إجمالي قيمة عمليات بيع غير الأردنيين، وبلغت قيمة عمليات بيع غير العرب 101 مليون دينار، بنسبة 7ر41 بالمئة من إجمالي قيمة بيع غير الأردنيين.

وبذلك اصبحت نسبة مساهمة المستثمرين غير الأردنيين في الشركات المدرجة بالبورصة في نهاية شهر تموز نحو 5ر50 بالمئة من إجمالي القيمة السوقية، وشكلت مساهمة العرب 5ر35 بالمئة، وغير العرب 15 بالمئة من إجمالي القيمة السوقية للبورصة.-(بترا)