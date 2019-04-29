5 آلاف أردني حصلوا على موافقات للعمل في قطر

الدوحة -عقدت غرفة قطر اجتماعا اليوم الإثنين، مع وفد أردني برئاسة الأمين العام لوزارة العمل المهندس زياد عبيدات للتباحث حول سبل تعزيز علاقات التعاون بين الجانبين في مجالات العمل، وتنشيط دور القطاع الخاص القطري في استقطاب العمالة الأردنية استجابة لمبادرة دولة قطر في توفير 10 آلاف وظيفة للأردنيين.

وناقش الاجتماع الذي حضره مسؤولون أردنيون وممثلون عن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في قطر، سبل تسهيل حصول الأردنيين على تأشيرات العمل وانتقالهم من الأردن للعمل في قطر.

وأعرب عبيدات، عن تثمين الأردن للمبادرة القطرية بتوظيف أبناء المملكة الذي يعكس عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين الشقيقين، مشيرا إلى أن خطوات تنفيذ المبادرة تسير ضمن المسار الصحيح، حيث تم حتى الآن إصدار خمسة آلاف موافقة عمل، حصل 2000 من أصحابها على تأشيرات للعمل، في حين يجري العمل حاليا على الـ 3000 المتبقية.

واقترح عبيدات تشكيل لجنة ثلاثية تضم مسؤولين من غرفة تجارة وصناعة قطر ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية القطرية ووزارة العمل الأردنية، لتذليل أي مصاعب تواجه توظيف الأردنيين في القطاعات التجارية والصناعية في قطر.

من جانبه، أشاد مدير عام غرفة قطر صالح بن حمد الشرقي بالعلاقات الوثيقة التي تربط القطاع الخاص في دولة قطر ونظيره في الأردن، وما أبداه القطاع الخاص القطري من تفاعل إيجابي مع مبادرة دولة قطر لتوفير 10 آلاف وظيفة للأردنيين.

وأشار الشرقي إلى وجود تنسيق بين غرفة قطر ووزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية وشركات القطاع الخاص لتسهيل أي تحديات قد تواجه عملية جلب العمالة الأردنية، مضيفا أن العمالة الاردنية تتمتع بمهارات عالية وتعد اضافة مهمة للسوق القطرية خاصة في المهن والمجالات ذات المستوى المتوسط والعالي.- (بترا)