5 أسباب تدفعك لتناول الخيار بقشوره

يعد تناول الخيار من العادات اليومية لملايين الناس حول العالم. وينصح بتناول الخيار بشكل يومي لما له من فوائد توصف بالسحرية على صحة الإنسان.

وتتفاوت طرق أكل الخيار بين الناس، إذ يفضل البعض أن يقطعه على شكل قطع صغيرة في السلطة، فيما يصنع البعض الآخر من الخيار والماء مشروبا له فوائد صحية جمة.

بيد أن طريقة تناول الخيار مهمة جدا من أجل الاستفادة من كل منافعه.

5 أسباب تدفع الشخص لتناول الخيار بقشوره:

الخيار غني بالفيتامينات التي تتواجد بشكل أساسي في قشوره. لذلك، يفضل تناوله بقشوره بشكل يومي للحصول على دفعة من الطاقة.

لا تقشر الخيار‬

ثانيا، يعتبر تناول الخيار من الأطعمة الجيدة جدا لصحة القلب، إذ يقلل البوتاسيوم الموجود في قشوره بشكل خاص من ارتفاع ضغط الدم.

ثالثا، الخيار من الأطعمة الجيدة ضد السموم، حيث تساعد قشور الخيار على صحة الجهاز الهضمي.

وبالمثل، يحتوي الخيار على البكتين وهي ألياف قابلة للذوبان تتواجد في قشور الخيار وتمكن من طرد السموم من الجسم.

رابعا، يساعد تناول الخيار في الحفاظ على مظهر شاب لفترة طويلة، حيث تعمل مضادات الأكسدة الطبيعية الموجودة في قشور الخيار على إبطاء عملية الشيخوخة لجسم الإنسان.

خامسا، تشير مجلة “فرويندين” أن قشور الخيار مهمة لصحة العيون، إذ يحتوي على البيتا كاروتين المفيدة جدا لصحة العيون.

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