5 أسباب تدفع روّاد الأعمال الشباب لاقتناء الحاسوب الشخصي Huawei MateBook D 14 المتوفر الآن للطلب المسبق

الابتكار هو الأساس الذي يرافق الأعمال الريادية منذ انطلاقها؛ فمهما كان المجال الذي تعمل فيه لا بد من الابتكار في الأفكار، في التعامل مع المشكلات والتحديات، وحتى في الوصول إلى الجمهور المستهدف واختيار الطريقة المناسبة للتواصل معه. ولتكتمل مسيرة الابتكار، لا بد من حاسوب شخصي بمواصفات استثنائية يرافقك في رحلتك نحو الإبداع والتفوق. وهنا يأتي دور هواوي التي تقدم لروّاد الأعمال الشباب الحاسوب الشخصي Huawei MateBook D 14، الذي سيتوفر قريبًا في الأردن للطلب المسبق، ويجمع بين مجموعة من الميزات والخصائص الحصرية التي تتفرد بها حواسيب سلسلة Huawei MateBook Series مثل نسبة الشاشة إلى الهيكل، وعمر البطارية الطويل، وزر التشغيل بالبصمة، بالإضافة إلى الهيكل خفيف الوزن والتصميم الأنيق، وكل ذلك بسعر مناسب تمامًا.

قوة فائقة وأداء استثنائي

يتميز الحاسوب الشخصي Huawei MateBook D 14 بأنه خفيف الوزن، حيث تبلغ سماكة الهيكل المعدني 15.9 ملم ووزنه 1.38 كغم مع تصميم نحيف وانسيابي أنيق، لتتمكن من اصطحابه معك أينما ذهبت. ويأتي الجهاز مزودًا بالجيل العاشر والأحدث من وحدة المعالجة المركزية Intel® Core™ 10th Gen, Intel Comet Lake-U i5-10210U، ووحدة معالجة رسوميات NVIDIA® GeForce® MX250. وتُزوّد هاتان الشريحتان الحاسوب المحمول بقدرة معالجة كافية للتعامل مع مختلف التطبيقات الإنتاجية لتحصل على أداء استثنائي وسلس يلّبي جميع متطلبات أعمالك. ويضم الجهاز أيضًا نظام التبريد Huawei Shark Fin Design 2.0 الذي يستخدم تنسيقًا أكثر كثافةً لشفرات المروحة، بما يعمل على تبريده بكل كفاءة وهدوء.

شاشة مثالية لعمل أكثر متعة

يشتمل الحاسوب الشخصي Huawei MateBook D 14 على شاشة عرض كاملة من هواوي Huawei FullView Display قياس 14 بوصة بدقة 1920×1080، وتناسب أبعاد 16:9، وحواف فائقة النحافة بسماكة 4.8 ملم في الأعلى وعند الجانبين الأيمن والأيسر. ومع الكاميرا الغائرة، تبلغ نسبة الشاشة إلى الهيكل 84%، وتوفر مفصلات الشاشة حرية تحريكها بمقدار 180 درجة، إذ تتيح لك فتح الشاشة بحيث يصبح الحاسوب مسطحًا تمامًا لتتمكن من متابعة أعمالك بكل راحة ووضوح ومتعة. وتتميز الشاشة أيضًا بخاصية ترشيح الضوء الأزرق الضار المعتمدة من قبل مؤسسة TÜV Rheinland، بما يساعدك في حماية عينيك عند استخدامه لساعات طويلة.

راحة البال بين يديك

لمساعدتك في أداء عملك خلال لحظات قليلة، زودت هواوي الحاسوب الشخصي Huawei MateBook D 14 بماسح لبصمة الإصبع تم دمجه مع زر التشغيل لتتمكن من تشغيل الجهاز وإثبات هويتك في الوقت نفسه، وهذا يعني أن بإمكانك إلغاء قفل جهازك والوصول إلى سطح المكتب مباشرةً دون الحاجة إلى مسح بصمة الإصبع أو إدخال كلمة المرور في شاشة تسجيل الدخول. ويشتمل الحاسوب الشخصي Huawei MateBook D 14 أيضًا على بطارية بقدرة 56 واط لدعم مختلف حالات الاستخدام أثناء التنقّل، وشاحن بقدرة 65 واط مزود بمنفذ USB -C مع كابلات قابلة للفصل، لتتمكن من إعادة شحن البطارية بسرعة. وعند شحن البطارية بالكامل، يمكنك تشغيل مقاطع الفيديو بدقة 1080 بكسل لمدة 13.2 ساعة متواصلة، أو تصفح الإنترنت لمدة تصل إلى 12 ساعة، أو دعم أداء مهامك اليومية حتى 13 ساعة، ما يعني أنك لن تقلق بعد الآن بشأن نفاد البطارية أثناء متابعة أعمالك والانشغال باجتماعاتك.

تجربة ذكية متعددة المنصات

عملت هواوي على تحسين قدرات التكامل متعدد المنصات التي تتيح أعلى درجات الاتصال بين الهاتف الذكي والحاسوب الشخصي Huawei MateBook D 14 من خلال نظام هواوي شير Huawei Share الجديد، حيث يمكنك عرض شاشة هاتفك الذكي على الحاسوب المحمول والتحكم بكلا الجهازين في آن واحد. بمجرد إنشاء الاتصال، يمكنك نقل الملفات واستعراضها وتحريرها، وإرسال الصور والوثائق بكل سهولة، سواء أكان ذلك باستخدام الهاتف أو الحاسوب المحمول. وبإمكانك استخدام الأجهزة الطرفية (الملحقات) كالفأرة ولوحة المفاتيح للتحكم بهاتفك، إلى جانب العمل على كلا الجهازين بشكل مباشر باستخدام الحاسوب المحمول. يعمل نظام هواوي شير Huawei Share فقط على جهاز Huawei MateBook D 14 المثبت عليه تطبيق PC Manager من الإصدار 10.0.2.99 أو أحدث برامج التشغيل ذات الصلة، وتكون متوافقة مع مجموعة مختارة من الهواتف الذكية التي تدعم خاصية اتصال الحقل القريب (NFC).

اتصال أكثر سرعة وسلاسة بشبكة الإنترنت

لتوفير تجربة أكثر سرعة وسلاسة للاتصال اللاسلكي بشبكة الإنترنت، تحظى مسألة وجود اتصال عالي السرعة بشبكة الإنترنت وتوافر وحدة شبكة محلية لاسلكية WLAN عالية الأداء بذات القدر من الأهمية. تدعم وحدة الشبكة المحلية اللاسلكية WLAN المتواجدة في الحاسوب الشخصي Huawei MateBook D 14 تقنية 2×2 MIMO والتصميم ثنائي الهوائيات اللاسلكية، مما يتيح إمكانية استقبال إشارات الشبكة المحلية اللاسلكية بصورة فعالة وتوفير اتصال سريع ومستقر؛ وبذلك، ستتمكن من البقاء على تواصل دائم أينما كنت. ويتمتع الحاسوب المحمول كذلك بإمكانية الوصول إلى منظومة غنية من تطبيقات “أندرويد” المتنوعة التي تساعدك في أداء عملك على أتّم وجه.

الحاسوب الشخصي Huawei MateBook D 14متوفر الآن للطلب المسبق في الأردن باللون الرمادي الفضائي، وبسعر739 دينارًا مع كفالة لمدة عامين، وهدية مجانية عبارة عن مجموعة من أدوات الأعمال (business package)؛ تضم فأرة بلوتوث وقاعدة وصل “MateDock 2 Docking Station” وحقيبة ظهر. يمكنك حجز نسختك من خلال متجر هواوي الإلكتروني عبر الرابط التالي: https://huaweieshop.jo/laptops/huawei-matebook-d-14. لا تتردد باقتناء هذا الحاسوب الشخصي الرائع اليوم ليكون رفيقك الدائم في رحلتك الريادية.