5 أطعمة مضادة للشيخوخة

لندن- نشر موقع “أونلي ماي هيلث” الطبي المتخصص خبرا أفاد فيه بأن هناك خمسة أطعمة مثالية لعكس شيخوخة الجسم، حيث أن تناولها والمداومة عليه يؤدي للحصول على بشرة خالية من العيوب بإشراقة نضرة وشبابية؛ وذلك من خلال طريقة بسيطة وفعالة لمواجهة جميع أضرار الجذور الحرة في خلايانا عن طريق تناول طعام صحي غني بالعناصر الغذائية وبالتالي التخلص من جميع علامات الشيخوخة المبكرة؛ وذلك حسبما قال الدكتور سارو سينغ للموقع الذي أكد أن تناول نظام غذائي صحي ومتوازن لم يكن أبدًا فكرة سيئة لأنه لا يساعدك فقط على عيش حياة صحية وخالية من الأمراض، بل يمكن أن يساعدك في الواقع على فقدان الدهون والحفاظ على وزن صحي، كما يحافظ على عقلك شابًا وصحيًا وأخيرا الحصول على بشرة متوهجة ونضرة.

والمواد الغذائية الخمسة التي تندرج في هذا النظام حسب الدكتور سينغ هي:

زيت الزيتون

فهو غني بالأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة ومعروف بتأثيراته المضادة للالتهابات على الشعر والجلد (بشرط أن يكون بكرا وصحيا). لذا فهو يساعد على تحسين مرونة الجلد ويجعله متماسكًا. بالإضافة الى عمله كحاجز يساعد على تحسين وترطيب البشرة على المستوى الخلوي؛ فزيت الزيتون مضاد للأكسدة فهو يمنع عملية الأكسدة (العملية التي يتم فيها إنتاج مواد كيميائية مدمرة للخلايا تسمى الجذور الحرة والتي يمكن أن تلحق الضرر بالخلايا ويمكن أن تساهم أيضًا في تطور السرطان). وله خصائص مضادة للبكتيريا؛ فهو يساعد على التحكم بنمو البكتيريا على الجلد ويمكن استخدامه لعلاج العدوى البكتيرية على الجلد وتحسين التئام الندبات. ولشهرته بخصائصه المرطبة سيساعد زيت الزيتون في الحصول على بشرة متوهجة وناعمة ونضرة. لذا أضف زيت الزيتون لنظامك الغذائي اليومي إما على شكل تتبيلة السلطة أو استبدله بزيت الطهي المعتاد للاستمتاع بفوائده.

الشاي الأخضر

وهو مشروب صحي له فوائد عديدة للجسم من بينها إنقاص الوزن وإزالة السموم وتحسين أداء الدماغ وتقليل مخاطر الإصابة بالسرطان والوقاية من مرض السكري وغيرها.

فالشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة التي تسمى بوليفينول التي لها القدرة على محاربة الالتهابات ومقاومة الأنسولين الخفيفة؛ حيث تعمل مضادات الأكسدة على حماية الكولاجين المخزن في الجسم من خلال حماية وإصلاح الخلايا، وتساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي الأخضر على مكافحة علامات الشيخوخة مثل الخطوط الدقيقة والتجاعيد وتمنحك بشرة صحية مصحوبة بتوهج طبيعي.

كما تساعد الخصائص المضادة للالتهابات في الشاي الأخضر على تقليل التورم والاحمرار والتهيج على الجلد، وكذلك تهدئة الأمراض الجلدية الناتجة عن التهاب الجلد الجدري والصدفية والوردية.

إن وجود فيتامين “ب” وخاصة فيتامين “ب 2 ” له القدرة على الحفاظ على مستويات الكولاجين في الجلد مما يحسن قوامه القوي ويحافظ على شبابه لفترة طويلة.

الرمان

وهو غني بفيتامين C ومضادات الأكسدة التي تأتي مع العديد من الفوائد الصحية كالوقاية من أمراض القلب والمساعدة في الهضم والوقاية من السرطان وغيرها.

ولأن الرمان غني بالبوريكالاجين وفيتامين سي الذي يساعد الجسم على إنتاج الكولاجين بشكل طبيعي؛ فهذه المركبات تساعد أيضًا في تقليل الضرر الخلوي في الجسم. كما ان الرمان الغني بمضادات الأكسدة يساعد على تقليل ظهور التجاعيد والبقع الداكنة والخطوط الدقيقة من خلال زيادة تجديد الخلايا. إضافة لعمله على تقليل ضرر الجذور الحرة على الجلد مما يؤدي لتقليل الالتهاب وبالتالي المساعدة في تقليل أعراض الأمراض الالتهابية كالأكزيما وحب الشباب.

البطاطا الحلوة

وهي مليئة بفيتامين ج وبالتالي تحفز إنتاج الكولاجين الذي يساعد بدوره على تقليل ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد. حيث تحتوي جذورها على مستويات عالية من بيتا كاروتين والتي عند تناولها تتحول إلى الشكل النشط لفيتامين أ ، كونه عنصرًا غذائيًا أساسيًا يدعم نمو الخلايا وإنتاجها وزيادة إنتاج الخلايا السليمة.

والبطاطا الحلوة غنية بمضادات الأكسدة ولها خصائص مضادة للشيخوخة كما تساعد في تحييد جزيئات الجذور الحرة غير المستقرة التي يمكن أن تلحق الضرر بالجلد كالإصابة بالسرطان.

العسل

فالعسل الخام غذاء طبيعي المذاق ولا يشتهر فقط بفوائده الصحية المتنوعة، ولكنه يستخدم في العديد من العلاجات القديمة لعلاج الأمراض وتحسين ملمس الجلد والشعر وحماية الإنسان من الأمراض المختلفة. فهو مليء بالمواد الكيميائية النباتية ومضادات الأكسدة التي تساعد على إطالة عمر الجلد. ويساعد على عكس عمل السموم التي تمتصها بشرتنا يوميًا بسبب تعرضها للعديد من الملوثات جنبًا إلى جنب مع جزيئات الأوساخ والغبار من خلال عكس الأضرار التي تسببها هذه السموم. فالعسل يساعد على تقليل ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة على البشرة ويشدها ويعطيها مظهرًا قويًا. كما يمكن أن يساعد استهلاك كل هذه العناصر الغذائية الصحية مجتمعة على أساس منتظم بطريقة متوازنة في الحصول على بشرة صحية وشابة. لذا حاول تضمين هذه الأطعمة المضادة للشيخوخة في نظامك الغذائي للحصول على هذه الفوائد.