5 ألوان شالات يفضلها خبراء الموضة للمرأة المحجبة

مع تنوع خيارات ألوان الحجاب وظهور العديد من الموديلات العصرية والمنقوشة التي تواكب الموضة العالمية، فإن الكثيرات من المحجبات أصبحن يستصعبن اختيار اللون المناسب لإطلالاتهن.

لكن بحسب خبراء الموضة والأزياء، فإن هناك بعض ألوان الشالات الأساسية التي يجب على كل امرأة محجبة امتلاكها؛ لأنها سهلة التنسيق وتتناسب مع مختلف الإطلالات.

الحجاب الأبيض

يُعد الأبيض من الألوان الأساسية التي تتناسب مع العديد من الملابس سواء الرسمية أو غير الرسمية؛ إذ ينصح الخبراء باعتماد الحجاب الأبيض القطن مع الملابس غير الرسمية والحجاب الأبيض الساتان مع الإطلالات الرسمية.

وقد اعتمدت العديد من الفاشينيستات الحجاب الأبيض مع إطلالاتهن مثل حنين الصيفي، ومرمر محمد ودلال الدوب.

الحجاب الزيتي

للحصول على مظهر أنيق وعصري جربي اختيار حجاب باللون الزيتي أو الأخضر الداكن، الذي سيضيف لمسة من الرقي إلى إطلالتك، والمميز بهذا اللون أنه يناسب جميع ألوان البشرة بالإضافة إلى أنه يبدو مثاليا مع الإطلالات التقليدية والكلاسيكية وحتى العصرية.

الحجاب الأسود

تفضّل الكثير من النساء اعتماد الحجاب الأسود ضمن إطلالاتهن الشتوية، فهو ليس دارجا بشكل كبير في فصلي الربيع والصيف، إلا أنه يمكنكِ اعتماده مع القطع المنقوشة والملونة، كما يمكن أيضا اعتماده مع عدد من الألوان مثل الفوشيا، والأخضر والأزرق، والنقشات التي تجمع بين عدة ألوان متنوعة.

الحجاب الرمادي

الرمادي هو أحد ألوان الحجاب التي يجب أن تتواجد في خزانة أي امرأة محجبة، فهو لون محايد يتناسب مع جميع الملابس والألوان سواء التقليدية مثل الأبيض والأسود والكحلي، وأيضا مع الألوان الزاهية وغير التقليدية مثل الأصفر، والفيروزي، والأحمر، والبرتقالي.

الحجاب البيج

تُعد الحقائب والأحذية ذات اللون البيج الإكسسوارات الأساسية في خزانة جميع النساء، وكذلك يجب أن يكون الحجاب البيج، فهو لون كلاسيكي وراقٍ يتناسب مع جميع الإطلالات، ويمكنكِ اللجوء إليه، لتعزيز مظهرك خاصةً في فصلي الربيع والصيف.