5 أمراض تكشفها العين

ترجمة: سارة زايد- الزيارة السنوية لطبيب العيون لا تقل أهمية عن زيارة المتخصصين الآخرين.

إذ تعد شبكية العين المكان الوحيد في الجسم الذي يسمح للأطباء بمراقبة الأوعية الدموية والأعصاب بطريقة غير جراحية.

هذا هو السبب في أن الفحص الروتيني للعين مفيد للغاية في الكشف عن المشكلات الطبية المهمة في المراحل المبكرة من المرض.

فيما يلي بعض الأمثلة على الأمراض التي يمكن لطبيب العيون كشفها، وفقاً لما نشرته مجلة Santé بنسختها الفرنسية:

السرطان

يمكن لفحص العين أن ينقذ حياتك.

إذ يمكن أن تشير العيون إلى وجود أورام في المخ أو سرطان الثدي أو حتى سرطان الرئة عندما تصل الخلايا الخبيثة إلى شبكية العين.

يمكن لأطباء العيون تشخيص أورام المخ، على سبيل المثال، بناءً على التغيرات في مجال رؤية المريض.

داء السكري

يمكن أن يكون أحد الدلائل الأولى لمرض السكري من النوع 2 هو وجود كمية صغيرة من الدم في شبكية العين، وهو أحد أعراض اعتلال الشبكية السكري.

يمكن أن يؤدي هذا المرض، إذا لم يتم علاجه، إلى العمى، لكن إدارته تقلل من هذا الخطر بمقدار النصف.

عندما يتم اكتشاف اعتلال الشبكية السكري مبكراً، يمكن أن تساعد التغييرات في نمط الحياة في منع حدوث المزيد من الضرر.

الضغط المرتفع

يمكن أن يشير تلف الأوعية الدموية، بما في ذلك ضعف الشرايين وتضيقها، إلى ارتفاع ضغط الدم.

أثبتت العديد من الدراسات، التي استشهدت بها مجلة ريدرز دايجست الأمريكية، وجود روابط بين أمراض القلب وتضييق الأوعية الدموية الصغيرة في شبكية العين.

هذه الروابط قوية بشكل خاص في الأشخاص الذين ليس لديهم عوامل خطر للإصابة بأمراض القلب.

التصلب اللويحي

يمكن أن يكون التهاب العصب البصري علامة تحذيرية للتصلب المتعدد، وهو مرض تنكسي يصيب الجهاز العصبي.

يحدث التهاب العصب البصري في 75٪ من مرضى التصلب العصبي المتعدد وهو أول أعراض المرض في 25٪ من الحالات، كما يؤكد متخصصو ريدرز دايجست.

التهاب المفصل الروماتويدي

حيث يعاني حوالي واحد من كل أربعة مرضى مصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي من جفاف العين، أو حتى التهاب مؤلم في قزحية العين بشكل متكرر.

في ذات السياق، وجد باحثون أمريكيون أن تحليل شبكية العين يمكن أن يساعد في الكشف عن وجود أمراض القلب كما ذكرت صحيفة ديلي ميل في أكتوبر 2021.

حيث يمكن أن تؤدي أمراض القلب إلى ضعف الدورة الدموية وموت الخلايا في الشبكية، مما يؤدي إلى تلفٍ دائم.

في غضون ذلك يأمل الخبراء في إمكانية استخدام فحص شبكية العين كاختبار إنذار مبكر لأمراض القلب والسكتة الدماغية.

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