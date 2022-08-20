5 أمور أكثر أهمية من الحب تعزز العلاقة الزوجية

يعد الحب جزءً أساسياً في أي علاقة صحية طويلة الأمد، لكن أحد خبراء العلاقات الزوجية، يعتقد بأن هنالك العديد من العوامل الأخرى التي تساهم في نجاح العلاقة الزوجية أكثر من الحب.

أورد خبير العلاقات الأمريكي جيف جونتر، والذي يملك مليوني متابع على تيك توك، مجموعة عوامل رئيسية أخرى أكثر أهمية من الحب لنجاح العلاقة الزوحية، نقلتها صحيفة ديلي ميل على النحو التالي:

طريقة التعامل

تعد الطريقة التي يتعامل بها طرفي العلاقة مع بعضهما البعض في غاية الأهمية لنجاح العلاقة الزوجية.

إذا كان التعامل اللطيف والمحترم هو السائد فهذا يعني أن علاقتهما ناجحة، أما إذا كان التنمر وعدم التفاهم هو السائد، فالعلاقة ستكون في خطر.

كن على طبيعتك

ينصح جونتر، طرفي العلاقة بأن يتعاملا مع بعضهما بشكل طبيعي دون التصنع أو إخفاء أي شيء عن بعضهما البعض، لأن التعامل بشكل طبيعي يعطي الحياة الزوجية المزيد من الأصالة.

وبالمثل، يساعد التعامل الطبيعي على تأقلم الزوجين بسهولة، أما التصنع وإخفاء الصفات الحقيقية، قد يعقد الحياة الزوجية ويتسبب بالكثير من المشاكل.

تقديم الدعم

إذا قدم طرفا العلاقة الزوجية الدعم لبعضهما البعض، في سبيل تحقيق كل منهما آماله وأهدافه المستقبلية، فإن علاقتهما ستكون أكثر متانة في مواجهة المشاكل والعقبات.

القدرة على الرفض دون الشعور بالذنب

إذا كنت من الأشخاص الذين يتمتعون بإمكانية رفض شيء لا يرغبون به في العلاقة الزوجية دون أن تشعر بالذنب، فإنك على المسار الصحيح في علاقتك.

كما أن مسايرة الطرف الآخر في كل الأمور قد يضعك في موقف ضعيف ويخل بالتوازن في علاقتك الزوجية.

القدرة على حل المشكلات بعد نشوب الخلافات

تتميز العلاقة الزوجية الصحية بمقدرة طرفيها على حل المشكلات العالقة بينهما عند نشوب أي خلاف.

القدرة على حل الخلافات تعطي العلاقة الزوجية المزيد من القوة وتجعلها أكثر نجاحاً، وتجنب الزوجين خطر الانفصال والوصول إلى نقطة اللاعودة. (24 لايف ستايل)

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