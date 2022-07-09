5 أمور تتعلق بشريك حياتك لا تشاركها مع أحد

من منا لا يعتبر نفسه كتابا مفتوحا أمام أصدقائه؟ ومع ذلك، لا تعتقد أن ذلك الصواب بعينه.

فمهما كانت علاقتك بأصدقائك، حاول أن تحتفظ بالسرية فيما يتعلق ببعض الأشياء، خاصة تلك المتعلقة بشريك حياتك.

فمن الأفضل أن تحتفظ بتفاصيل العلاقة لنفسك، حتى لو مع أقرب أصدقائك، وهو أمر صحيح للغاية، فليس من الصواب مناقشة كل شيء مع صديقك.

في هذا التقرير، يرصد موقع E times، أمور في العلاقة لا يجب أن تخبر بها صديقك بأي حال.

الوضع المالي

هذا موضوع لا ينبغي بأي حال من الأحوال مناقشته بالتفصيل مع أحد أصدقائك، يمكنك طلب المشورة من أشخاص ليسوا قريبين منك واستخدم ذكائك في اختيار الكلمات.

عيوب الشريك

ليس من الحكمة مناقشة الأمور المتعلقة بشريك حياتك، أو أي شيء في المنزل مع شخص آخر مهما كان قربه منك.

خاصة عندما يتعلق هذا بعيوب الطرف الآخر، فلا لا يجب أن يكون الحديث عنه مادة للسخرية أو الانتقاد بين الناس.

الصور الخاصة

لا تشارك أبدا الصور الخاصة التي التقطتها لكما، فقد يكون الأمر مثيرا للغيرة لدى بعض الحاقدين، لذلك احتفظ بها لنفسك.

ماضي الشريك

ما فعله هو أو هي في ماضيها هو شيء أخبرك به لأنه يثق بك، فلا يجب عليك مشاركة خصوصياته مع أي شخص آخر على الإطلاق.

الحياة الخاصة

ما تفعله خلف الأبواب المغلقة هو موضوع خاص للغاية، ربما يكشف شريكك جانبه الضعيف أمامك لأنه يثق فيك.

لذلك لا يجب عليك مشاركة أي تفاصيل عنه أو عن عاداته في المنزل أو نقاط الضعف لديه مع أي شخص آخر. -وكالات

اقرأ أيضاً: