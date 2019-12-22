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5 إصابات بانفلونزا الخنازير في مادبا

منذ ساعتين

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مادبا – بلغ عدد حالات الاصابة بإنفلونزا الخنازير التي تم ادخالها الى مستشفى النديم خمس حالات تم اعطاؤهم العلاج اللازم وعزلهم من أصل 32 حالة تم إدخالها خلال الاسبوعين الماضيين للاشتباه بإصابتهم، بحسب مدير عام صحة مأدبا الدكتور خليل الرواحنة.
وقال الدكتور الرواحنة، أن مجموع الحالات المشتبه بإصابتهم بإنفلونزا الخنازير والتي راجعت المستشفيات في مأدبا منذ بداية الشهر الحالي بلغت” 100” حالة، لافتا الى انه تم إدخال 7 حالات، خلال ال 24 ساعة الماضية، 3 منها في مستشفى النديم و4 في مستشفى المحبة الخاص، للاشتباه بإصابتهم بالمرض، وتم عزلهم واخذ عينات لفحصها مخبريا لحين ظهور نتائجها.
ودعا الرواحنة إلى ضرورة غسل اليدين عند المصافحة، وتناول السوائل الدافئة مثل اليانسون الذي ثبت علميا تخفيضها من مضاعفات الانفلونزا، وضرورة الوقاية من المرض بالابتعاد عن التقبيل في المناسبات واستخدام الفناجين والكاسات الكرتونية او البلاستيكية، مشيرا الى ان من اعراض الاصابة بالمرض التعب العام، وارتفاع درجات الحرارة، والسعال الخفيف.
–(بترا)

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