5 إصابات بحادث تصادم على شارع الستين بالسلط

عمان-الغد- تعاملت كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني البلقاء مع حادث تصادم وقع بين مركبتين على شارع الستين بالقرب من جسر يرقا، حيث نتج عن الحادث إصابة خمسة أشخاص بجروح و رضوض في مختلف أنحاء الجسم، و عملت فرق الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى السلط الحكومي وحالتهم العامة متوسطة.