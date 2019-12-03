5 إصابات بحادث تصادم على شارع الستين بالسلط

عمان-الغد- تعاملت كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني البلقاء مع حادث تصادم وقع بين مركبتين على شارع الستين بالقرب من جسر يرقا، حيث نتج عن الحادث إصابة خمسة أشخاص بجروح و رضوض في مختلف أنحاء الجسم، و عملت فرق الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى السلط الحكومي وحالتهم العامة متوسطة.
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