5 اتحادات ومنظمات نسائية تنظم الى عضوية هيئة المرأة العربية

عمان – الغد – أعلنت 5 اتحادات ومنظمات نسائية عن انضمامها الى عضوية هيئة المرأة العربية باعتبارها إطارا تنظيميا وتنسيقيا يهدف الى تفعيل وتنشيط افاق العمل العربي المشترك في فضاء المنظمات العربية غير الحكومية.

وقالت د.رسل النعيمي المتحدثة الرسمية باسم هيئة المرأة العربية :” إن الاتحاد الوطني للمرأة التونسية والذي تأسس في العام 1956 ويُعد من اعرق واقدم الاتحادات النسائية الوطنية والذي واكب فجر الاستقلال التونسي قد انضم الى عضوية هيىة المرأة العربية، كما اعلن كلا من الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات والاتحاد العام لنساء اليمن والاتحاد النسائي الأردني العام والاتحاد العام للمرأة الموريتانية في رسائل رسمية تلقتها الهيئة عن استكمال جميع ملفات العضوية في الهيئة” .

واضافت د.النعيمي بانه يجري الآن التواصل مع عدد اخر من الاتحادات والجمعيات والروابط النسائية في عدد من البلدان العربية لاستكمال اجراءات الأنخراط في عضوية الجمعية العمومية للهيئة .

واختتمت د.النعيمي تصريحها بالقول إن هنالك ترحيب عربي كبير بانطلاق اعمال الهيئة ومشاريعها من اجل الارتقاء باليات واساليب العمل العربي المشترك في اطار المنظمات النسائية بأعتبار الهيئة منظمة عربية تسهم في التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات والافكار الهادفة الى تعميق مشاركة المرأة العربية في جوانب الحياة المتعددة.

ومن جهتها اعربت راضية الجربي رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية عن الاعتزاز والتقديرالكبيرين بانطلاق اشغال هيئة المرأة العربية مؤكدة على الرغبة والاستعداد لأنجاح مهامها وتطوير سبل العمل العربي لما فيه من انعكاس ايجابي على تنشيط دور المرأة في التنمية المستدامة وبناء الاوطان.

كما عبرت نورية حفصي الأمينة العامة للاتحاد الوطني للنساء الجزائريات عن الغبطة والابتهاج ببزوغ فجر جديد للمرأة العربية يجعل منها قادرة على مواكبة تطور العصر والاسهام الفاعل في تعزيز بنية العمل العربي المشترك .

ومن جهتها قالت د. ميسون تليلان رئيسة الاتحاد النسائي الاردني العام ان تاطير العمل العربي غير الحكومي بات مطلبا ملحا للنساء لما يشكله ذلك من دعامة قوية لتعميق اواصر التعاون والاستفادة من مبادرات الهيئة..

بينما صرحت فاطمة المريسي رئيسة الاتحاد العام لنساء اليمن ان مشاريع الهيئة وبرامجها يشكلان رافدا مهما لتحفيز النساء على العمل الميداني خصوصا في البلدان العربية التي تعرضت مؤخرا لنزاعات وصراعات.. وتمنت في رسالة وجهتها الى الهيئة مزيدا من التقدم والنجاح لهيئة المرأة العربية في مسيرتها الصاعدة .

ونوهت تحيى بنت لحبيب رئيسة الاتحاد العام للمرأة الموريتانية عن خالص تمنياتها لأعمال هيئة المرأة العربية بالتوفيق والسداد لهذا الكيان العربي في انطلاقته نحو تحقيق مزيد من الأنجازات لمصلحة النساء خصوصا في البلدان العربية الأقل نمواً.