5 تهم بحق ناشر تسجيل مستشفى البشير

عمان- أسند مدعي عام عمان 5 تهم بحق المشتكى عليه بخصوص التسجيل الصوتي المتعلق بمستشفى البشير الحكومي، والذي يدعي بوجود نقص في الأدوية وعدم قيام المستشفى بعلاج مرضى كورونا بطرق أخرى غير الأوكسجين.

وبين مصدر قضائي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأحد، انه اسند لناشر التسجيل الصوتي التهم التالية: جنحة الإيذاء عن أنباء مبالغ فيها، وجنحة نشر أنباء كاذبة ومبالغ فيها، وجنحة نشر بيانات ومعلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية تنطوي على الذم والقدح والتحقير.

كما وأسند إليه جنحة ذم هيئة رسمية، وجنحة خطر نشر أو إعادة نشر أو تداول أي أخبار حول وباء كورونا من شأنه ترويع الناس أو إثارة الهلع بينهم عبر وسائل الإعلام والاتصال أو وسائل التواصل الاجتماعي خلافاً لأمر الدفاع.

وبين المصدر أنه تم توقيف المشتكى عليه بتاريخ 17 آذار الحالي.